https://ria.ru/20230606/bayden-1876453451.html

Шольц считает, что у Байдена хорошие шансы переизбраться

Шольц считает, что у Байдена хорошие шансы переизбраться - РИА Новости, 06.06.2023

Шольц считает, что у Байдена хорошие шансы переизбраться

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у президента США Джо Байдена хорошие шансы переизбраться на свой пост, а также высоко оценил развитие... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:20

2023-06-06T13:20

2023-06-06T13:20

в мире

сша

германия

джо байден

олаф шольц

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у президента США Джо Байдена хорошие шансы переизбраться на свой пост, а также высоко оценил развитие трансатлантического сотрудничества при нынешнем руководстве США. "Я полагаю, что у президента Байдена есть хорошие шансы переизбраться", - заявил Шольц на Европейском форуме, организованном телекомпанией WDR. При этом канцлер подчеркнул, что Германия должна быть готова к сотрудничеству с любым правительством США. "Я считаю, что у нас с нынешним президентом США очень тесное трансатлантическое сотрудничество. Считаю, что это должны в Германии очень хорошо понимать, что это не что-то само собой разумеющееся, а большая удача, что мы зашли так далеко", - добавил Шольц. Выборы американского президента намечены на ноябрь 2024 года. Действующий президент Байден в апреле официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. Предыдущий президент Дональд Трамп в ноябре 2022 года также заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, германия, джо байден, олаф шольц