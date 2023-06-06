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Шольц считает, что у Байдена хорошие шансы переизбраться - РИА Новости, 06.06.2023
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13:20 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/bayden-1876453451.html
Шольц считает, что у Байдена хорошие шансы переизбраться
Шольц считает, что у Байдена хорошие шансы переизбраться - РИА Новости, 06.06.2023
Шольц считает, что у Байдена хорошие шансы переизбраться
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у президента США Джо Байдена хорошие шансы переизбраться на свой пост, а также высоко оценил развитие... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:20
2023-06-06T13:20
в мире
сша
германия
джо байден
олаф шольц
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у президента США Джо Байдена хорошие шансы переизбраться на свой пост, а также высоко оценил развитие трансатлантического сотрудничества при нынешнем руководстве США. "Я полагаю, что у президента Байдена есть хорошие шансы переизбраться", - заявил Шольц на Европейском форуме, организованном телекомпанией WDR. При этом канцлер подчеркнул, что Германия должна быть готова к сотрудничеству с любым правительством США. "Я считаю, что у нас с нынешним президентом США очень тесное трансатлантическое сотрудничество. Считаю, что это должны в Германии очень хорошо понимать, что это не что-то само собой разумеющееся, а большая удача, что мы зашли так далеко", - добавил Шольц. Выборы американского президента намечены на ноябрь 2024 года. Действующий президент Байден в апреле официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. Предыдущий президент Дональд Трамп в ноябре 2022 года также заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло.
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в мире, сша, германия, джо байден, олаф шольц
В мире, США, Германия, Джо Байден, Олаф Шольц
Шольц считает, что у Байдена хорошие шансы переизбраться

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что у президента США Байдена хорошие шансы пойти на второй срок

© AP Photo / Susan WalshКанцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у президента США Джо Байдена хорошие шансы переизбраться на свой пост, а также высоко оценил развитие трансатлантического сотрудничества при нынешнем руководстве США.
"Я полагаю, что у президента Байдена есть хорошие шансы переизбраться", - заявил Шольц на Европейском форуме, организованном телекомпанией WDR. При этом канцлер подчеркнул, что Германия должна быть готова к сотрудничеству с любым правительством США.
"Я считаю, что у нас с нынешним президентом США очень тесное трансатлантическое сотрудничество. Считаю, что это должны в Германии очень хорошо понимать, что это не что-то само собой разумеющееся, а большая удача, что мы зашли так далеко", - добавил Шольц.
Выборы американского президента намечены на ноябрь 2024 года. Действующий президент Байден в апреле официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. Предыдущий президент Дональд Трамп в ноябре 2022 года также заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло.
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В миреСШАГерманияДжо БайденОлаф Шольц
 
 
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