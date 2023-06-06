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Путин поручил рассмотреть вопрос о локализации выпуска авто для такси - РИА Новости, 06.06.2023
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18:26 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/avto-1876554031.html
Путин поручил рассмотреть вопрос о локализации выпуска авто для такси
Путин поручил рассмотреть вопрос о локализации выпуска авто для такси - РИА Новости, 06.06.2023
Путин поручил рассмотреть вопрос о локализации выпуска авто для такси
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 августа рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей для такси и... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:26
2023-06-06T18:26
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
авто
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 августа рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей для такси и каршеринга, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации в целях стимулирования спроса на отечественную промышленную продукцию:.. рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью... Доклад – до 1 августа 2023 года", - говорится в поручении. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230605/avtomobili-1876256183.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, авто
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Авто
Путин поручил рассмотреть вопрос о локализации выпуска авто для такси

Путин поручил рассмотреть вопрос о локализации выпуска авто для такси и каршеринга

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭлектромобиль "Москвич 3е" на Московском автомобильном заводе "Автомобили "Москвич 3" появились в такси
Электромобиль Москвич 3е на Московском автомобильном заводе Автомобили Москвич 3 появились в такси - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Электромобиль "Москвич 3е" на Московском автомобильном заводе "Автомобили "Москвич 3" появились в такси. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 августа рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей для такси и каршеринга, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации в целях стимулирования спроса на отечественную промышленную продукцию:.. рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью... Доклад – до 1 августа 2023 года", - говорится в поручении.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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