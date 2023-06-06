https://ria.ru/20230606/avto-1876554031.html
Путин поручил рассмотреть вопрос о локализации выпуска авто для такси
Путин поручил рассмотреть вопрос о локализации выпуска авто для такси - РИА Новости, 06.06.2023
Путин поручил рассмотреть вопрос о локализации выпуска авто для такси
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 августа рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей для такси и... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:26
2023-06-06T18:26
2023-06-06T18:26
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864665173_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_9e195fb7c4d520c41011e8a0c73d1eee.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 августа рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей для такси и каршеринга, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации в целях стимулирования спроса на отечественную промышленную продукцию:.. рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью... Доклад – до 1 августа 2023 года", - говорится в поручении. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230605/avtomobili-1876256183.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864665173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8278be8a190e2750392596cbe8732814.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, авто
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Авто
Путин поручил рассмотреть вопрос о локализации выпуска авто для такси
Путин поручил рассмотреть вопрос о локализации выпуска авто для такси и каршеринга