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С Сахалина в Китай вылетел первый после трехлетнего перерыва авиарейс - РИА Новости, 06.06.2023
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04:43 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/aviareys-1876347090.html
С Сахалина в Китай вылетел первый после трехлетнего перерыва авиарейс
С Сахалина в Китай вылетел первый после трехлетнего перерыва авиарейс - РИА Новости, 06.06.2023
С Сахалина в Китай вылетел первый после трехлетнего перерыва авиарейс
Первый авиарейс после трехлетнего перерыва во вторник вылетел из Южно-Сахалинска в китайский город Харбин, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T04:43
2023-06-06T04:43
"аврора"
валерий лимаренко
харбин
китай
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июн – РИА Новости. Первый авиарейс после трехлетнего перерыва во вторник вылетел из Южно-Сахалинска в китайский город Харбин, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области. "Сегодня состоялось долгожданное событие. После трехлетнего перерыва возобновилось прямое сообщение между Сахалином и Китаем. Первые 65 пассажиров утром вылетели из Южно-Сахалинска в Харбин", – говорится в Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.Власти области уверены, что, помимо туристической составляющей, это позволит расширить сотрудничество между Россией и Китаем, а островной регион укрепит партнерские связи с провинцией Хэйлунцзян. Как подчеркнули в пресс-службе авиакомпании "Аврора", прямое авиасообщение Южно-Сахалинск – Харбин является историческим маршрутом, который выполнялся с 1998 года. В этом году ему исполняется 25 лет. Рейсы из Южно-Сахалинска в Харбин выполняются на воздушном судне DHC-8 Q400, время в полете до Харбина составляет 3 часа. Билеты на первый рейс в Поднебесную были раскуплены, все последующие рейсы пользуются высоким спросом. Рейсы в Харбин "Аврора" выполняет также из Хабаровска и Владивостока. Таким образом, все три базовых аэропорта компании связаны регулярным авиасообщением с Харбином, это добавляет дальневосточникам гибкость в планировании маршрута поездок. Прямые рейсы в Харбин позволят жителям Дальневосточного федерального округа не только совершить беспересадочный перелет, но и предоставят пассажирам широкий выбор удобных стыковок в города Китая, а также в Южную Корею, Японию и другие страны. Для транзитных пассажиров действует безвизовый режим в течение 24/72 часов, что дает возможность совершить прогулку в Харбине и продолжить свое путешествие.
https://ria.ru/20230529/passazhir-1874825767.html
харбин
китай
южно-сахалинск
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"аврора", валерий лимаренко, харбин, китай, южно-сахалинск
"Аврора", Валерий Лимаренко, Харбин, Китай, Южно-Сахалинск
С Сахалина в Китай вылетел первый после трехлетнего перерыва авиарейс

Из Южно-Сахалинска в китайский Харбин вылетел первый после трехлетнего перерыва авиарейс

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A319 авиакомпании "Аврора"
Самолет Airbus A319 авиакомпании Аврора - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Airbus A319 авиакомпании "Аврора". Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июн – РИА Новости. Первый авиарейс после трехлетнего перерыва во вторник вылетел из Южно-Сахалинска в китайский город Харбин, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Сегодня состоялось долгожданное событие. После трехлетнего перерыва возобновилось прямое сообщение между Сахалином и Китаем. Первые 65 пассажиров утром вылетели из Южно-Сахалинска в Харбин", – говорится в Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.
Власти области уверены, что, помимо туристической составляющей, это позволит расширить сотрудничество между Россией и Китаем, а островной регион укрепит партнерские связи с провинцией Хэйлунцзян.
Как подчеркнули в пресс-службе авиакомпании "Аврора", прямое авиасообщение Южно-Сахалинск – Харбин является историческим маршрутом, который выполнялся с 1998 года. В этом году ему исполняется 25 лет. Рейсы из Южно-Сахалинска в Харбин выполняются на воздушном судне DHC-8 Q400, время в полете до Харбина составляет 3 часа. Билеты на первый рейс в Поднебесную были раскуплены, все последующие рейсы пользуются высоким спросом.
Рейсы в Харбин "Аврора" выполняет также из Хабаровска и Владивостока. Таким образом, все три базовых аэропорта компании связаны регулярным авиасообщением с Харбином, это добавляет дальневосточникам гибкость в планировании маршрута поездок.
Прямые рейсы в Харбин позволят жителям Дальневосточного федерального округа не только совершить беспересадочный перелет, но и предоставят пассажирам широкий выбор удобных стыковок в города Китая, а также в Южную Корею, Японию и другие страны. Для транзитных пассажиров действует безвизовый режим в течение 24/72 часов, что дает возможность совершить прогулку в Харбине и продолжить свое путешествие.
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"Аврора"Валерий ЛимаренкоХарбинКитайЮжно-Сахалинск
 
 
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