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Туроператоры назвали пять самых популярных городов на июньские праздники

Туроператоры назвали пять самых популярных городов на июньские праздники - РИА Новости, 06.06.2023

Туроператоры назвали пять самых популярных городов на июньские праздники

В пять самых бронируемых внутренних направлений на длинные выходные 12 июня по России входят курорты Краснодарского края (Сочи, Анапа), Санкт-Петербург,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:14

2023-06-06T10:14

2023-06-06T10:14

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сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

coral travel

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В пять самых бронируемых внутренних направлений на длинные выходные 12 июня по России входят курорты Краснодарского края (Сочи, Анапа), Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Северный Кавказ, Калининград, сообщает АТОР.В первой десятке по спросу также Казань, Карелия, Байкал, Алтай и речные круизы. В топе – экскурсионные туры на три-четыре дня, пляжные туры – от 7 дней и выше.По оценкам большинства экспертов, интерес к поездкам по России в праздничные выходные, безусловно, есть. Однако ажиотажного спроса на даты с 9 по 12 июня не отмечается."Всплеска бронирований нет, продажи идут в штатном режиме, спрос на праздничные даты есть. Берут, как и в прошлом году, экскурсионные туры выходного дня", — говорит директор по внутреннему рынку в Coral Travel Алена Громова.Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин подтверждает, что спрос именно на "длинные" июньские выходные сейчас несколько меньше, чем год назад, но при этом общий объем продаж по всем внутренним направлениям за 5 месяцев 2023 года на 15-20 процентов опережает абсолютные показатели за аналогичный период прошлого года.По информации специалистов туроператорских компаний "Русский Экспресс", PAC Group и FUN&SUN, наряду с короткими экскурсионными путевками наблюдается повышенный спрос на сити-туры.По словам генерального директора "Мастерской путешествий" Владимира Лутова, в первую очередь клиенты бронируют на праздничные выходные эксклюзивные туры, в том числе в Калмыкию, Челябинск, Мурманск, Уфу.

https://ria.ru/20230605/gastroturizm-1876167749.html

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новости - туризм, россия, краснодарский край, сочи, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), coral travel, отдых в россии