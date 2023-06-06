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Генсек ООН отреагировал на украинскую атаку на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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17:56 06.06.2023 (обновлено: 20:43 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ataka-1876545138.html
Генсек ООН отреагировал на украинскую атаку на Каховскую ГЭС
Генсек ООН отреагировал на украинскую атаку на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Генсек ООН отреагировал на украинскую атаку на Каховскую ГЭС
ООН требует прекращения атак на объекты гражданской инфраструктуры, в срочном порядке направляет гуманитарную помощь в пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:56
2023-06-06T20:43
оон
в мире
разрушение каховской гэс
украина
антониу гутерреш
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ООН, 6 июн — РИА Новости. ООН требует прекращения атак на объекты гражданской инфраструктуры, в срочном порядке направляет гуманитарную помощь в пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС районы, заявил во вторник Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш."ООН и гуманитарные партнеры, координируясь с правительством Украины, в срочном порядке направляют помощь, в том числе питьевую воду, таблетки для очистки воды и другую критически необходимую помощь", — сказал генсек организации журналистам.По его словам, трагедия на Каховской ГЭС — это не только гражданская, но и экологическая катастрофа.Глава организации отметил, что ООН "не имеет доступа к независимой информации об обстоятельствах, которые привели к разрушению ГЭС", но призвал прекратить любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры."Атаки на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры должны быть прекращены, должны быть обеспечены ответственность и соблюдение норм международного гуманитарного права", — заявил генсек ООН.
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оон, в мире, разрушение каховской гэс, украина, антониу гутерреш
ООН, В мире, Разрушение Каховской ГЭС, Украина, Антониу Гутерреш
Генсек ООН отреагировал на украинскую атаку на Каховскую ГЭС

Генсек ООН Гутерреш призвал к прекращению атак на объекты гражданской инфраструктуры

© Фото : Администрация города Затопленный центр Новой Каховки
Затопленный центр Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Администрация города
Затопленный центр Новой Каховки
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ООН, 6 июн — РИА Новости. ООН требует прекращения атак на объекты гражданской инфраструктуры, в срочном порядке направляет гуманитарную помощь в пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС районы, заявил во вторник Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.
"ООН и гуманитарные партнеры, координируясь с правительством Украины, в срочном порядке направляют помощь, в том числе питьевую воду, таблетки для очистки воды и другую критически необходимую помощь", — сказал генсек организации журналистам.
По его словам, трагедия на Каховской ГЭС — это не только гражданская, но и экологическая катастрофа.
Глава организации отметил, что ООН "не имеет доступа к независимой информации об обстоятельствах, которые привели к разрушению ГЭС", но призвал прекратить любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
"Атаки на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры должны быть прекращены, должны быть обеспечены ответственность и соблюдение норм международного гуманитарного права", — заявил генсек ООН.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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ООНВ миреРазрушение Каховской ГЭСУкраинаАнтониу Гутерреш
 
 
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