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Генсек ООН отреагировал на украинскую атаку на Каховскую ГЭС

Генсек ООН отреагировал на украинскую атаку на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Генсек ООН отреагировал на украинскую атаку на Каховскую ГЭС

ООН требует прекращения атак на объекты гражданской инфраструктуры, в срочном порядке направляет гуманитарную помощь в пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:56

2023-06-06T17:56

2023-06-06T20:43

оон

в мире

разрушение каховской гэс

украина

антониу гутерреш

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ООН, 6 июн — РИА Новости. ООН требует прекращения атак на объекты гражданской инфраструктуры, в срочном порядке направляет гуманитарную помощь в пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС районы, заявил во вторник Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш."ООН и гуманитарные партнеры, координируясь с правительством Украины, в срочном порядке направляют помощь, в том числе питьевую воду, таблетки для очистки воды и другую критически необходимую помощь", — сказал генсек организации журналистам.По его словам, трагедия на Каховской ГЭС — это не только гражданская, но и экологическая катастрофа.Глава организации отметил, что ООН "не имеет доступа к независимой информации об обстоятельствах, которые привели к разрушению ГЭС", но призвал прекратить любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры."Атаки на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры должны быть прекращены, должны быть обеспечены ответственность и соблюдение норм международного гуманитарного права", — заявил генсек ООН.

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оон, в мире, разрушение каховской гэс, украина, антониу гутерреш