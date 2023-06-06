https://ria.ru/20230606/ataka-1876495546.html

Киев признался в планах атаковать Каховскую ГЭС еще в 2022 году

Киев признался в планах атаковать Каховскую ГЭС еще в 2022 году - РИА Новости, 06.06.2023

Киев признался в планах атаковать Каховскую ГЭС еще в 2022 году

Украинские военные еще в прошлом году признавались, что рассматривали вариант с разрушением плотины Каховской ГЭС и пытались наносить по ней удары из... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:23

2023-06-06T15:23

2023-06-06T16:44

специальная военная операция на украине

в мире

россия

днепр (город)

киев

андрей ковальчук

владимир зеленский

каховская гэс

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинские военные еще в прошлом году признавались, что рассматривали вариант с разрушением плотины Каховской ГЭС и пытались наносить по ней удары из американской РСЗО HIMARS, свидетельствует публикация в газете The Washington Post.В статье от 29 декабря издание ссылается на генерал-майора ВСУ Андрея Ковальчука, который тогда командовал "украинским контрнаступлением" в Херсонской области. "Украинцы, по его словам, даже провели испытательный удар из установки HIMARS по одному из шлюзов плотины Новой Каховки, проделав три отверстия в металле, чтобы посмотреть, сможет ли вода Днепра подняться достаточно для того, чтобы препятствовать российским переправам, но не затопить близлежащие деревни", — пишет The Washington Post.Тогда Ковальчук заявил, что испытание оказалось успешным, однако добавил, что такой шаг остается крайней мерой.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Украинские власти отрицают причастность к этой атаке и бездоказательно обвиняют во всем Россию.По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. В Новой Каховке она поднялась на десять метров, максимально может дойти до 12. В округе полностью затоплены три поселка.Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже электростанции, где проживают около 22 тысяч человек.По факту разрушения плотины Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

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в мире, россия, днепр (город), киев, андрей ковальчук, владимир зеленский, каховская гэс