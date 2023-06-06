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Киев признался в планах атаковать Каховскую ГЭС еще в 2022 году - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 06.06.2023 (обновлено: 16:44 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ataka-1876495546.html
Киев признался в планах атаковать Каховскую ГЭС еще в 2022 году
Киев признался в планах атаковать Каховскую ГЭС еще в 2022 году - РИА Новости, 06.06.2023
Киев признался в планах атаковать Каховскую ГЭС еще в 2022 году
Украинские военные еще в прошлом году признавались, что рассматривали вариант с разрушением плотины Каховской ГЭС и пытались наносить по ней удары из... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:23
2023-06-06T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепр (город)
киев
андрей ковальчук
владимир зеленский
каховская гэс
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинские военные еще в прошлом году признавались, что рассматривали вариант с разрушением плотины Каховской ГЭС и пытались наносить по ней удары из американской РСЗО HIMARS, свидетельствует публикация в газете The Washington Post.В статье от 29 декабря издание ссылается на генерал-майора ВСУ Андрея Ковальчука, который тогда командовал "украинским контрнаступлением" в Херсонской области. "Украинцы, по его словам, даже провели испытательный удар из установки HIMARS по одному из шлюзов плотины Новой Каховки, проделав три отверстия в металле, чтобы посмотреть, сможет ли вода Днепра подняться достаточно для того, чтобы препятствовать российским переправам, но не затопить близлежащие деревни", — пишет The Washington Post.Тогда Ковальчук заявил, что испытание оказалось успешным, однако добавил, что такой шаг остается крайней мерой.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Украинские власти отрицают причастность к этой атаке и бездоказательно обвиняют во всем Россию.По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. В Новой Каховке она поднялась на десять метров, максимально может дойти до 12. В округе полностью затоплены три поселка.Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже электростанции, где проживают около 22 тысяч человек.По факту разрушения плотины Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html
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в мире, россия, днепр (город), киев, андрей ковальчук, владимир зеленский, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепр (город), Киев, Андрей Ковальчук, Владимир Зеленский, Каховская ГЭС
Киев признался в планах атаковать Каховскую ГЭС еще в 2022 году

Киев планировал повредить Каховскую ГЭС еще в 2022 году и наносил испытательные удары

© Фото : администрация Новокаховского городского округаСитуация с подтоплением в Новой Каховке
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : администрация Новокаховского городского округа
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинские военные еще в прошлом году признавались, что рассматривали вариант с разрушением плотины Каховской ГЭС и пытались наносить по ней удары из американской РСЗО HIMARS, свидетельствует публикация в газете The Washington Post.
В статье от 29 декабря издание ссылается на генерал-майора ВСУ Андрея Ковальчука, который тогда командовал "украинским контрнаступлением" в Херсонской области.
"Украинцы, по его словам, даже провели испытательный удар из установки HIMARS по одному из шлюзов плотины Новой Каховки, проделав три отверстия в металле, чтобы посмотреть, сможет ли вода Днепра подняться достаточно для того, чтобы препятствовать российским переправам, но не затопить близлежащие деревни", — пишет The Washington Post.
Тогда Ковальчук заявил, что испытание оказалось успешным, однако добавил, что такой шаг остается крайней мерой.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
"Катастрофа близко". Что будет после разрушения Каховской ГЭС
Вчера, 13:50
Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Украинские власти отрицают причастность к этой атаке и бездоказательно обвиняют во всем Россию.
По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. В Новой Каховке она поднялась на десять метров, максимально может дойти до 12. В округе полностью затоплены три поселка.
Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже электростанции, где проживают около 22 тысяч человек.
По факту разрушения плотины Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепр (город)КиевАндрей КовальчукВладимир ЗеленскийКаховская ГЭС
 
 
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