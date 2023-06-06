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Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 07.06.2023
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Расчет гаубицы Д-30 Западного военного округа ВС РФ уничтожил опорный пункт украинских войск на Купянском направлении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-06T23:07
2023-06-06T23:07
2023-06-07T00:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 6 июн – РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 Западного военного округа ВС РФ уничтожил опорный пункт украинских войск на Купянском направлении, передает корреспондент РИА Новости. "Отработали по переднему краю противника по опорному пункту. Ввели корректуру после первого выстрела и открыли огонь на поражение", - рассказал российский военнослужащий. Он уточнил, что также несколько дней назад артрасчет гаубицы Д-30 уничтожил минометный расчет противника. "А так последние дни работаем по технике, по пехоте противника. Очень удобное орудие – нравится работать", - рассказал военный. Минобороны России во вторник сообщило, что группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 40 украинских военных, семь единиц техники, а также пресекла деятельность четырех групп диверсантов.
https://ria.ru/20230606/shebekino-1876582126.html
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россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск на Купянском направлении