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Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:07 06.06.2023 (обновлено: 00:04 07.06.2023)
https://ria.ru/20230606/artilleriya-1876603003.html
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 07.06.2023
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Расчет гаубицы Д-30 Западного военного округа ВС РФ уничтожил опорный пункт украинских войск на Купянском направлении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-06T23:07
2023-06-07T00:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 6 июн – РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 Западного военного округа ВС РФ уничтожил опорный пункт украинских войск на Купянском направлении, передает корреспондент РИА Новости. "Отработали по переднему краю противника по опорному пункту. Ввели корректуру после первого выстрела и открыли огонь на поражение", - рассказал российский военнослужащий. Он уточнил, что также несколько дней назад артрасчет гаубицы Д-30 уничтожил минометный расчет противника. "А так последние дни работаем по технике, по пехоте противника. Очень удобное орудие – нравится работать", - рассказал военный. Минобороны России во вторник сообщило, что группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 40 украинских военных, семь единиц техники, а также пресекла деятельность четырех групп диверсантов.
https://ria.ru/20230606/shebekino-1876582126.html
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россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск на Купянском направлении

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30
Военнослужащие ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Военнослужащие ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июн – РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 Западного военного округа ВС РФ уничтожил опорный пункт украинских войск на Купянском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
"Отработали по переднему краю противника по опорному пункту. Ввели корректуру после первого выстрела и открыли огонь на поражение", - рассказал российский военнослужащий.
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Он уточнил, что также несколько дней назад артрасчет гаубицы Д-30 уничтожил минометный расчет противника.
«
"А так последние дни работаем по технике, по пехоте противника. Очень удобное орудие – нравится работать", - рассказал военный.
Минобороны России во вторник сообщило, что группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 40 украинских военных, семь единиц техники, а также пресекла деятельность четырех групп диверсантов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФЛуганская Народная Республика
 
 
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