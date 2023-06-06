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В Москве арестовали подростка, который поджег сверстника горючей жидкостью - РИА Новости, 06.06.2023
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21:34 06.06.2023 (обновлено: 21:57 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/arest-1876592221.html
В Москве арестовали подростка, который поджег сверстника горючей жидкостью
В Москве арестовали подростка, который поджег сверстника горючей жидкостью - РИА Новости, 06.06.2023
В Москве арестовали подростка, который поджег сверстника горючей жидкостью
Черемушкинский суд Москвы арестовал подростка, который облил сверстника горючей жидкостью и поджег, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T21:34
2023-06-06T21:57
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал подростка, который облил сверстника горючей жидкостью и поджег, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Несовершеннолетнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Срок ареста установлен до 5 августа.Уточняется, что подросток просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что 14-летний подросток на детской площадке на юго-западе Москвы облил своего сверстника горючей жидкостью и поджег, пострадавшего ребенка госпитализировали. Столичные следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Ему предъявлено обвинение, и следствие намерено просить об избрании меры пресечения.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали подростка, который поджег сверстника горючей жидкостью

Черемушкинский суд Москвы арестовал подростка, который поджег сверстника горючей жидкостью

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал подростка, который облил сверстника горючей жидкостью и поджег, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Несовершеннолетнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Срок ареста установлен до 5 августа.
Уточняется, что подросток просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что 14-летний подросток на детской площадке на юго-западе Москвы облил своего сверстника горючей жидкостью и поджег, пострадавшего ребенка госпитализировали. Столичные следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Ему предъявлено обвинение, и следствие намерено просить об избрании меры пресечения.
суд - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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