https://ria.ru/20230606/arest-1876462653.html
В Херсонской области арестовали экс-главу Минздрава региона
В Херсонской области арестовали экс-главу Минздрава региона - РИА Новости, 06.06.2023
В Херсонской области арестовали экс-главу Минздрава региона
Уголовное дело возбудили против бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области, он арестован, сообщило управление СК по региону в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:41
2023-06-06T13:41
2023-06-06T15:11
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
херсонская область
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области, он арестован, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале."Следственным управлением СК по материалам УФСБ по Херсонской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области, обвиняемого в присвоении средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении.По полученным данным, с 1 сентября прошлого года по 14 апреля этого года обвиняемый с помощью служебного положения похитил принадлежавшие министерству средства на сумму более 26,5 миллиона рублей. Отмечается, что эти деньги предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам Херсонской городской клинической больницы. Сейчас экс-глава ведомства задержан и помещен под стражу, уточнили в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), херсонская область
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Херсонская область
В Херсонской области арестовали экс-главу Минздрава региона
СК: экс-главу Минздрава Херсонской области арестовали из-за хищения более 26,5 млн рублей
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Уголовное дело возбудили против бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области, он арестован, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале.
"Следственным управлением СК по материалам УФСБ по Херсонской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области, обвиняемого в присвоении средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По полученным данным, с 1 сентября прошлого года по 14 апреля этого года обвиняемый с помощью служебного положения похитил принадлежавшие министерству средства на сумму более 26,5 миллиона рублей. Отмечается, что эти деньги предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам Херсонской городской клинической больницы.
Сейчас экс-глава ведомства задержан и помещен под стражу, уточнили в ведомстве.
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