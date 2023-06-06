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Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике - РИА Новости, 06.06.2023
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Шоубиз
 
00:18 06.06.2023 (обновлено: 01:04 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/antonov-1876290554.html
Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике
Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике - РИА Новости, 06.06.2023
Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике
Народный артист России Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике. Он посетил турнир по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T00:18
2023-06-06T01:04
шоубиз
юрий антонов
светлана хоркина
никас сафронов
"русская медиагруппа"
россия
гольф
знаменитости
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Народный артист России Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике. Он посетил турнир по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". Событие состоялось третьего июня в подмосковном Agalarov Golf &amp; Country Club. Юрий Антонов был среди звездных гостей. После разрыва мениска в 2018 году Антонов редко выходил в свет. За несколько лет он сделал ряд операций и заменил сустав. Помимо исполнителя на турнире отметились музыканты Мот и Севиль, спортсменка Светлана Хоркина, ведущая Татьяна Геворкян, художник Никас Сафронов и многие другие. Знаменитости попробовали свои силы в гольфе и приняли участие в мастер-классах. Самый дальний удар удался ведущему "Русского радио" Дмитрию Оленину. Вечер завершился торжественной церемонией награждения участников состязаний и концертом с участием российских артистов. На сцене выступили Мот, Willie Key, Фантине, ANGELO, DJ Гриша Супер, The Times Band и Tasso.
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Александра Липатова
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юрий антонов, светлана хоркина, никас сафронов, "русская медиагруппа", россия, гольф, знаменитости
Шоубиз, Юрий Антонов, Светлана Хоркина, Никас Сафронов, "Русская медиагруппа", Россия, Гольф, Знаменитости
Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике

Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике и посетил турнир по гольфу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Юрий Антонов на церемонии вручения премии в области моды, стиля и красоты "Fashion New Awards 2016"
Певец Юрий Антонов на церемонии вручения премии в области моды, стиля и красоты Fashion New Awards 2016 - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Народный артист России Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике. Он посетил турнир по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы".
© Фото предоставлено "Русской медиагруппой"Председатель совета директоров "Русской Медиагруппы" Сергей Бунин и музыкант Юрий Антонов
Сергей Бунин и Юрий Антонов
© Фото предоставлено "Русской медиагруппой"
Председатель совета директоров "Русской Медиагруппы" Сергей Бунин и музыкант Юрий Антонов
Событие состоялось третьего июня в подмосковном Agalarov Golf & Country Club. Юрий Антонов был среди звездных гостей.
После разрыва мениска в 2018 году Антонов редко выходил в свет. За несколько лет он сделал ряд операций и заменил сустав.
Помимо исполнителя на турнире отметились музыканты Мот и Севиль, спортсменка Светлана Хоркина, ведущая Татьяна Геворкян, художник Никас Сафронов и многие другие.
© Фото предоставлено "Русской медиагруппой"

Турнир по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup

Radio Monte Carlo Golf Cup

Турнир по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup

© Фото предоставлено "Русской медиагруппой"
1 из 5
© Фото предоставлено "Русской медиагруппой"

Турнир по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup

Radio Monte Carlo Golf Cup

Турнир по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup

© Фото предоставлено "Русской медиагруппой"
2 из 5
© Фото предоставлено "Русской медиагруппой"

Ведущая Татьяна Геворкян

Татьяна Геворкян

Ведущая Татьяна Геворкян

© Фото предоставлено "Русской медиагруппой"
3 из 5
© Фото предоставлено "Русской медиагруппой"

Ведущий "Русского радио" Дмитрий Оленин

Дмитрий Оленин

Ведущий "Русского радио" Дмитрий Оленин

© Фото предоставлено "Русской медиагруппой"
4 из 5
© Фото предоставлено "Русской медиагруппой"Рэпер Мот
Рэпер Мот
Рэпер Мот
© Фото предоставлено "Русской медиагруппой"
5 из 5

Турнир по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup

© Фото предоставлено "Русской медиагруппой"
1 из 5

Турнир по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup

© Фото предоставлено "Русской медиагруппой"
2 из 5

Ведущая Татьяна Геворкян

© Фото предоставлено "Русской медиагруппой"
3 из 5

Ведущий "Русского радио" Дмитрий Оленин

© Фото предоставлено "Русской медиагруппой"
4 из 5
Рэпер Мот
© Фото предоставлено "Русской медиагруппой"
5 из 5
Знаменитости попробовали свои силы в гольфе и приняли участие в мастер-классах. Самый дальний удар удался ведущему "Русского радио" Дмитрию Оленину.
Вечер завершился торжественной церемонией награждения участников состязаний и концертом с участием российских артистов. На сцене выступили Мот, Willie Key, Фантине, ANGELO, DJ Гриша Супер, The Times Band и Tasso.
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ШоубизЮрий АнтоновСветлана ХоркинаНикас Сафронов"Русская медиагруппа"РоссияГольфЗнаменитости
 
 
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