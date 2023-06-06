https://ria.ru/20230606/antonov-1876290554.html

Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике

Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике - РИА Новости, 06.06.2023

Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике

Народный артист России Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике. Он посетил турнир по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T00:18

2023-06-06T00:18

2023-06-06T01:04

шоубиз

юрий антонов

светлана хоркина

никас сафронов

"русская медиагруппа"

россия

гольф

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136173/48/1361734867_0:232:2817:1816_1920x0_80_0_0_68913f631909b0364fbfcdedbcfaaa06.jpg

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Народный артист России Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике. Он посетил турнир по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". Событие состоялось третьего июня в подмосковном Agalarov Golf & Country Club. Юрий Антонов был среди звездных гостей. После разрыва мениска в 2018 году Антонов редко выходил в свет. За несколько лет он сделал ряд операций и заменил сустав. Помимо исполнителя на турнире отметились музыканты Мот и Севиль, спортсменка Светлана Хоркина, ведущая Татьяна Геворкян, художник Никас Сафронов и многие другие. Знаменитости попробовали свои силы в гольфе и приняли участие в мастер-классах. Самый дальний удар удался ведущему "Русского радио" Дмитрию Оленину. Вечер завершился торжественной церемонией награждения участников состязаний и концертом с участием российских артистов. На сцене выступили Мот, Willie Key, Фантине, ANGELO, DJ Гриша Супер, The Times Band и Tasso.

https://ria.ru/20230123/antonov-1846742918.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юрий антонов, светлана хоркина, никас сафронов, "русская медиагруппа", россия, гольф, знаменитости