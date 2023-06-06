МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Народный артист России Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике. Он посетил турнир по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". Событие состоялось третьего июня в подмосковном Agalarov Golf & Country Club. Юрий Антонов был среди звездных гостей. После разрыва мениска в 2018 году Антонов редко выходил в свет. За несколько лет он сделал ряд операций и заменил сустав. Помимо исполнителя на турнире отметились музыканты Мот и Севиль, спортсменка Светлана Хоркина, ведущая Татьяна Геворкян, художник Никас Сафронов и многие другие. Знаменитости попробовали свои силы в гольфе и приняли участие в мастер-классах. Самый дальний удар удался ведущему "Русского радио" Дмитрию Оленину. Вечер завершился торжественной церемонией награждения участников состязаний и концертом с участием российских артистов. На сцене выступили Мот, Willie Key, Фантине, ANGELO, DJ Гриша Супер, The Times Band и Tasso.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Народный артист России Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике. Он посетил турнир по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы".
Знаменитости попробовали свои силы в гольфе и приняли участие в мастер-классах. Самый дальний удар удался ведущему "Русского радио" Дмитрию Оленину.
Вечер завершился торжественной церемонией награждения участников состязаний и концертом с участием российских артистов. На сцене выступили Мот, Willie Key, Фантине, ANGELO, DJ Гриша Супер, The Times Band и Tasso.
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