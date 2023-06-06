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В Нижегородской области изъяли около полутора тонн алкоголя - РИА Новости, 06.06.2023
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14:54 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/alkogol-1876486512.html
В Нижегородской области изъяли около полутора тонн алкоголя
В Нижегородской области изъяли около полутора тонн алкоголя - РИА Новости, 06.06.2023
В Нижегородской области изъяли около полутора тонн алкоголя
Около 1,5 тысяч литров сомнительного алкоголя изъято в Нижегородской области в ходе проверок, сообщает МВД региона. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:54
2023-06-06T14:54
нижегородская область
происшествия
анна попова
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление сидром в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Около 1,5 тысяч литров сомнительного алкоголя изъято в Нижегородской области в ходе проверок, сообщает МВД региона. Проверка розничных точек сбыта алкогольной продукции на территории региона организована с целью обнаружения напитков под маркой "Мистер Сидр". "Проверки ведутся во всех районах области. Так, в ходе проверки в Спасском районе на улице Октябрьской в одном из кафе изъято 9 кег общим объемом около 220 литров. Какие-либо сопроводительные документы на алкогольную продукцию отсутствовали. За короткий срок, всего менее суток, сотрудниками полиции проверено около двух десятков вероятных мест реализации разливных напитков. На данный момент из оборота изъято 1424 литра алкогольной продукции", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что вся изъятая алкогольная продукция будет проверена полицейскими - экспертами. В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области погибли семеро, 13 - в больнице. В Нижегородской области двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии один погиб и еще один госпитализирован. В Чувашии один госпитализирован с отравлением. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.
https://ria.ru/20230606/sidr-1876464152.html
https://ria.ru/20230606/sidr-1876475838.html
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нижегородская область, происшествия, анна попова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии
Нижегородская область, Происшествия, Анна Попова, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое отравление сидром в России
В Нижегородской области изъяли около полутора тонн алкоголя

Полицейские изъяли около полутора тонн сомнительного алкоголя в Нижегородской области

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Около 1,5 тысяч литров сомнительного алкоголя изъято в Нижегородской области в ходе проверок, сообщает МВД региона.
Проверка розничных точек сбыта алкогольной продукции на территории региона организована с целью обнаружения напитков под маркой "Мистер Сидр".
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"Проверки ведутся во всех районах области. Так, в ходе проверки в Спасском районе на улице Октябрьской в одном из кафе изъято 9 кег общим объемом около 220 литров. Какие-либо сопроводительные документы на алкогольную продукцию отсутствовали. За короткий срок, всего менее суток, сотрудниками полиции проверено около двух десятков вероятных мест реализации разливных напитков. На данный момент из оборота изъято 1424 литра алкогольной продукции", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что вся изъятая алкогольная продукция будет проверена полицейскими - экспертами.
В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области погибли семеро, 13 - в больнице. В Нижегородской области двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии один погиб и еще один госпитализирован. В Чувашии один госпитализирован с отравлением. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.
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Нижегородская областьПроисшествияАнна ПоповаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое отравление сидром в России
 
 
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