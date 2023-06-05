https://ria.ru/20230605/zhiteli-1876305130.html

В Новой Таволжанке остались около ста жителей, допустил Гладков

В Новой Таволжанке остались около ста жителей, допустил Гладков - РИА Новости, 05.06.2023

В Новой Таволжанке остались около ста жителей, допустил Гладков

В Новой Таволжанке, по последним данным, оставались около 100 жителей, сейчас из-за обстрелов нет возможности зайти в населенный пункт и уточнить данные,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T19:27

2023-06-05T19:27

2023-06-05T19:35

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. В Новой Таволжанке, по последним данным, оставались около 100 жителей, сейчас из-за обстрелов нет возможности зайти в населенный пункт и уточнить данные, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов заявил, что украинские войска утром в понедельник выпустили более 70 ракет из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке."На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось (там), по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населенный пункт", - сказал Гладков в ходе прямого эфира в соцсетях, отвечая на вопрос об эвакуации жителей Новой Таволжанки.Приграничный Шебекинский городской округ подвергается сильным обстрелам со стороны Украины на протяжении недели. Люди массово покидают город и окрестности.

https://ria.ru/20230605/vsu-1876234304.html

белгородская область

украина

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белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины