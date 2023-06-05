https://ria.ru/20230605/zemletryasenie-1876136718.html
На Сахалине произошло землетрясение
На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 05.06.2023
На Сахалине произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,2 зарегистрировали сейсмологи на Сахалине в понедельник, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T00:59
2023-06-05T00:59
2023-06-05T05:40
елена семенова
российская академия наук
сахалин
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,2 зарегистрировали сейсмологи на Сахалине в понедельник, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 3,2 произошло 5 июня в 6.40 (22.40 мск воскресенья). Эпицентр находился в 12 километрах южнее села Онор в Смирныховском районе. Очаг подземных толчков располагался на глубине 5 километров", – уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы, подземные толчки силой до 3 баллов ощутили жители села Онор.
https://ria.ru/20230529/zemletryasenie-1874733631.html
сахалин
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елена семенова, российская академия наук, сахалин, происшествия
Елена Семенова, Российская академия наук, Сахалин, Происшествия
На Сахалине произошло землетрясение
На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2