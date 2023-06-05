https://ria.ru/20230605/zdaniya-1875865891.html

Заммэра Ефимов: 55 общественно-деловых зданий строят в Москве в рамках МаИП

Заммэра Ефимов: 55 общественно-деловых зданий строят в Москве в рамках МаИП - РИА Новости, 05.06.2023

Заммэра Ефимов: 55 общественно-деловых зданий строят в Москве в рамках МаИП

Власти Москвы предоставили инвесторам почти 80 гектаров земли для строительства в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) общественно-деловых и... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T10:10

2023-06-05T10:10

2023-06-05T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Власти Москвы предоставили инвесторам почти 80 гектаров земли для строительства в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) общественно-деловых и торговых объектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."С 2017 по 2023 год город без торгов выделил инвесторам в десяти столичных округах почти 80 гектаров земли, на которых сегодня строится 55 коммерческих объектов в рамках реализации МаИП. На участках возведут гостиницы, деловые, торгово-развлекательные центры, паркинги и другие объекты общей площадью около 2,2 миллиона квадратных метров", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, наибольшее число объектов (11) строятся в центре города на площади 5,7 гектара. На западе столицы реализуют 10 проектов на площади 8,4 гектара, на юге и юго-востоке – по семь проектов на общей площади почти 30 гектаров, на востоке и северо-западе – по пять проектов на 26 гектарах земли.Так, участок в Тверском районе предоставлен под строительство торгового центра с паркингом, в районе Дорогомилово — под здание, где разместятся офисы, магазины и медицинский центр. В Головинском районе появится офисно-гостиничный комплекс со спортивными объектами.

https://ria.ru/20230527/gostinitsa-1874459552.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва