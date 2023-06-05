Рейтинг@Mail.ru
Заммэра Ефимов: 55 общественно-деловых зданий строят в Москве в рамках МаИП - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/zdaniya-1875865891.html
Заммэра Ефимов: 55 общественно-деловых зданий строят в Москве в рамках МаИП
Заммэра Ефимов: 55 общественно-деловых зданий строят в Москве в рамках МаИП - РИА Новости, 05.06.2023
Заммэра Ефимов: 55 общественно-деловых зданий строят в Москве в рамках МаИП
Власти Москвы предоставили инвесторам почти 80 гектаров земли для строительства в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) общественно-деловых и... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:10
2023-06-05T10:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613876_0:25:2238:1284_1920x0_80_0_0_7f286e7a7aa798477292f1e349b30a51.png
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Власти Москвы предоставили инвесторам почти 80 гектаров земли для строительства в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) общественно-деловых и торговых объектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."С 2017 по 2023 год город без торгов выделил инвесторам в десяти столичных округах почти 80 гектаров земли, на которых сегодня строится 55 коммерческих объектов в рамках реализации МаИП. На участках возведут гостиницы, деловые, торгово-развлекательные центры, паркинги и другие объекты общей площадью около 2,2 миллиона квадратных метров", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, наибольшее число объектов (11) строятся в центре города на площади 5,7 гектара. На западе столицы реализуют 10 проектов на площади 8,4 гектара, на юге и юго-востоке – по семь проектов на общей площади почти 30 гектаров, на востоке и северо-западе – по пять проектов на 26 гектарах земли.Так, участок в Тверском районе предоставлен под строительство торгового центра с паркингом, в районе Дорогомилово — под здание, где разместятся офисы, магазины и медицинский центр. В Головинском районе появится офисно-гостиничный комплекс со спортивными объектами.
https://ria.ru/20230527/gostinitsa-1874459552.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613876_187:0:2052:1399_1920x0_80_0_0_14954174062a10a4fa190bbe6d408807.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Заммэра Ефимов: 55 общественно-деловых зданий строят в Москве в рамках МаИП

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Власти Москвы предоставили инвесторам почти 80 гектаров земли для строительства в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) общественно-деловых и торговых объектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"С 2017 по 2023 год город без торгов выделил инвесторам в десяти столичных округах почти 80 гектаров земли, на которых сегодня строится 55 коммерческих объектов в рамках реализации МаИП. На участках возведут гостиницы, деловые, торгово-развлекательные центры, паркинги и другие объекты общей площадью около 2,2 миллиона квадратных метров", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, наибольшее число объектов (11) строятся в центре города на площади 5,7 гектара. На западе столицы реализуют 10 проектов на площади 8,4 гектара, на юге и юго-востоке – по семь проектов на общей площади почти 30 гектаров, на востоке и северо-западе – по пять проектов на 26 гектарах земли.
Так, участок в Тверском районе предоставлен под строительство торгового центра с паркингом, в районе Дорогомилово — под здание, где разместятся офисы, магазины и медицинский центр. В Головинском районе появится офисно-гостиничный комплекс со спортивными объектами.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Ефимов: у города арендовали первое здание под гостиницу за 1 рубль в год
27 мая, 12:12
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала