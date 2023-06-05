https://ria.ru/20230605/yugra-1876149459.html

Фонд развития Югры поддержит производство импортозамещающей продукции

Фонд развития Югры поддержит производство импортозамещающей продукции - РИА Новости, 05.06.2023

Фонд развития Югры поддержит производство импортозамещающей продукции

Экспертный совет Фонда развития Югры одобрил предоставление финансовой поддержки в виде льготного займа ООО "Торговый дом "ЭКОНО-ТЕХ" (Нижневартовский район) на РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T07:35

2023-06-05T07:35

2023-06-05T07:35

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовский район

сургутнефтегаз

экономика

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Экспертный совет Фонда развития Югры одобрил предоставление финансовой поддержки в виде льготного займа ООО "Торговый дом "ЭКОНО-ТЕХ" (Нижневартовский район) на сумму 107,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба фонда.Принято решение поддержать проект по увеличению объемов производства химических компонентов для операций гидроразрыва пласта.По данным пресс-службы, средства будут предоставлены по программе "Производство" на приобретение оборудования, строительно-монтажные работы, пополнение оборотных средств. Заемные средства составят 54% от общего бюджета проекта. Срок займа составит пять лет, ставка – три процента годовых. Реализация проекта позволит импортозаместить производство гелеобразующего агента. На производстве будут созданы 15 новых рабочих мест. Налоговые платежи в региональный бюджет после выхода проекта на полную мощность ожидаются в размере 92,8 миллиона рублей в год.ООО "Торговый дом "ЭКОНО-ТЕХ" специализируется на производстве и поставках химических реагентов для нефтедобывающей отрасли, основными партнерами компании являются ПАО "Сургутнефтегаз", ООО "КАТКонефть" и др.Фонд развития Югры является государственным региональным фондом развития промышленности. В рамках программ государственной поддержки промпредприятий Фонд предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 1-3% годовых на срок от одного года до 10 лет в зависимости от программы финансирования.

https://ria.ru/20230602/podderzhka-1875787386.html

нижневартовский район

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нижневартовский район, сургутнефтегаз, экономика