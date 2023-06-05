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Фонд развития Югры поддержит производство импортозамещающей продукции - РИА Новости, 05.06.2023
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
07:35 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/yugra-1876149459.html
Фонд развития Югры поддержит производство импортозамещающей продукции
Фонд развития Югры поддержит производство импортозамещающей продукции - РИА Новости, 05.06.2023
Фонд развития Югры поддержит производство импортозамещающей продукции
Экспертный совет Фонда развития Югры одобрил предоставление финансовой поддержки в виде льготного займа ООО "Торговый дом "ЭКОНО-ТЕХ" (Нижневартовский район) на РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T07:35
2023-06-05T07:35
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовский район
сургутнефтегаз
экономика
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Экспертный совет Фонда развития Югры одобрил предоставление финансовой поддержки в виде льготного займа ООО "Торговый дом "ЭКОНО-ТЕХ" (Нижневартовский район) на сумму 107,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба фонда.Принято решение поддержать проект по увеличению объемов производства химических компонентов для операций гидроразрыва пласта.По данным пресс-службы, средства будут предоставлены по программе "Производство" на приобретение оборудования, строительно-монтажные работы, пополнение оборотных средств. Заемные средства составят 54% от общего бюджета проекта. Срок займа составит пять лет, ставка – три процента годовых. Реализация проекта позволит импортозаместить производство гелеобразующего агента. На производстве будут созданы 15 новых рабочих мест. Налоговые платежи в региональный бюджет после выхода проекта на полную мощность ожидаются в размере 92,8 миллиона рублей в год.ООО "Торговый дом "ЭКОНО-ТЕХ" специализируется на производстве и поставках химических реагентов для нефтедобывающей отрасли, основными партнерами компании являются ПАО "Сургутнефтегаз", ООО "КАТКонефть" и др.Фонд развития Югры является государственным региональным фондом развития промышленности. В рамках программ государственной поддержки промпредприятий Фонд предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 1-3% годовых на срок от одного года до 10 лет в зависимости от программы финансирования.
https://ria.ru/20230602/podderzhka-1875787386.html
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нижневартовский район, сургутнефтегаз, экономика
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Нижневартовский район, Сургутнефтегаз, Экономика

Фонд развития Югры поддержит производство импортозамещающей продукции

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСургут
Сургут - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Экспертный совет Фонда развития Югры одобрил предоставление финансовой поддержки в виде льготного займа ООО "Торговый дом "ЭКОНО-ТЕХ" (Нижневартовский район) на сумму 107,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба фонда.
Принято решение поддержать проект по увеличению объемов производства химических компонентов для операций гидроразрыва пласта.
По данным пресс-службы, средства будут предоставлены по программе "Производство" на приобретение оборудования, строительно-монтажные работы, пополнение оборотных средств. Заемные средства составят 54% от общего бюджета проекта. Срок займа составит пять лет, ставка – три процента годовых. Реализация проекта позволит импортозаместить производство гелеобразующего агента. На производстве будут созданы 15 новых рабочих мест. Налоговые платежи в региональный бюджет после выхода проекта на полную мощность ожидаются в размере 92,8 миллиона рублей в год.
ООО "Торговый дом "ЭКОНО-ТЕХ" специализируется на производстве и поставках химических реагентов для нефтедобывающей отрасли, основными партнерами компании являются ПАО "Сургутнефтегаз", ООО "КАТКонефть" и др.
Фонд развития Югры является государственным региональным фондом развития промышленности. В рамках программ государственной поддержки промпредприятий Фонд предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 1-3% годовых на срок от одного года до 10 лет в зависимости от программы финансирования.
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