https://ria.ru/20230605/yuani-1876147222.html
Эксперты спрогнозировали небольшое сокращение продажи юаней в России
Эксперты спрогнозировали небольшое сокращение продажи юаней в России - РИА Новости, 05.06.2023
Эксперты спрогнозировали небольшое сокращение продажи юаней в России
Продажи юаней Минфином РФ в рамках бюджетного правила в июне - начале июля продолжатся, но могут быть немного ниже текущих 2 миллиардов рублей в день, этот... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T06:39
2023-06-05T06:39
2023-06-05T06:41
россия
антон прокудин
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
бкс мир инвестиций
urals
brent
экономика
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Продажи юаней Минфином РФ в рамках бюджетного правила в июне - начале июля продолжатся, но могут быть немного ниже текущих 2 миллиардов рублей в день, этот фактор мало повлияет на курс рубля, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. В понедельник Минфин РФ объявит свои оценки дополнительных нефтегазовых доходов, а также - объемы валютных операций в рамках бюджетного правила. ЦБ РФ с 13 января возобновил интервенции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила, начав продавать юани. В последние месяцы объем продаж снижается: с 7 апреля по 5 мая он составлял 74,6 миллиарда рублей (3,7 миллиарда рублей в день), а с 10 мая по 6 июня - 40,4 миллиарда рублей (примерно по 2 миллиарда рублей в день). Операции сократятсяДисконт цены Urals к Brent продолжает сокращаться, но и средняя котировка североморской смеси снижается, так что стоимость российской нефти в последние недели остается плюс-минус стабильной, отмечает Игорь Галактионов из "БКС Мир инвестиций". "Это означает, что объем операций с юанем в рамках бюджетного правила на июнь может оказаться сопоставим с предыдущим месяцем. В прошлом месяце продажи юаня за рубли составляли около 2 миллиардов рублей в день. В июне они могут оказаться чуть ниже этого значения", - добавляет он. Средняя цена на нефть марки Urals в мае снизилась несильно по сравнению с предыдущим месяцем, составив около 53 долларов за баррель, поэтому объем продаж юаней будет сопоставим с тем, что был установлен на май, также считает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global. При этом, по прогнозам управляющего активами УК "Регион Эссет Менеджмент" Александра Аникина, в июле Минфин может начать приобретать валюту в объеме от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей в день. Курс не отреагируетСокращение объема валютных операций не окажет существенного влияния на рублевый курс, полагает Антон Прокудин из УК "Ингосстрах-Инвестиции". "Существенное влияние на валютный курс было в начале года, когда объем продаж в месяц исчислялся миллиардами долларов - несколькими процентами от объема экспорта. В последний месяц он уже упал до 0,5 миллиарда, что добавляло чуть больше 1% курсу рубля. А дальше влияние сведется к нулю", - прогнозирует он. Даже при возможной смене направления операций (начале покупок валюты) влияние на курс рубля будет ограниченным ввиду малого размера объемов операций, считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. "Впрочем, в моменте возможен всплеск спекулятивной волатильности", - допускает он.
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россия, антон прокудин, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций, urals, brent, экономика
Россия, Антон Прокудин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БКС Мир инвестиций, Urals, Brent, Экономика
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Продажи юаней Минфином РФ в рамках бюджетного правила в июне - начале июля продолжатся, но могут быть немного ниже текущих 2 миллиардов рублей в день, этот фактор мало повлияет на курс рубля, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
В понедельник Минфин РФ объявит свои оценки дополнительных нефтегазовых доходов, а также - объемы валютных операций в рамках бюджетного правила. ЦБ
РФ с 13 января возобновил интервенции в интересах Минфина в
рамках бюджетного правила, начав продавать юани. В последние месяцы объем продаж снижается: с 7 апреля по 5 мая он составлял 74,6 миллиарда рублей (3,7 миллиарда рублей в день), а с 10 мая по 6 июня - 40,4 миллиарда рублей (примерно по 2 миллиарда рублей в день).
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Дисконт цены Ura
ls к Bre
nt продолжает сокращаться, но и средняя котировка североморской смеси снижается, так что стоимость российской нефти в последние недели остается плюс-минус стабильной, отмечает Игорь Галактионов из "БКС Мир инвестиций
".
"Это означает, что объем операций с юанем в рамках бюджетного правила на июнь может оказаться сопоставим с предыдущим месяцем. В прошлом месяце продажи юаня за рубли составляли около 2 миллиардов рублей в день. В июне они могут оказаться чуть ниже этого значения", - добавляет он.
Средняя цена на нефть марки Urals в мае снизилась несильно по сравнению с предыдущим месяцем, составив около 53 долларов за баррель, поэтому объем продаж юаней будет сопоставим с тем, что был установлен на май, также считает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.
При этом, по прогнозам управляющего активами УК "Регион Эссет Менеджмент" Александра Аникина, в июле Минфин может начать приобретать валюту в объеме от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей в день.
Сокращение объема валютных операций не окажет существенного влияния на рублевый курс, полагает Антон Прокудин
из УК "Ингосстрах-Инвестиции".
"Существенное влияние на валютный курс было в начале года, когда объем продаж в месяц исчислялся миллиардами долларов - несколькими процентами от объема экспорта. В последний месяц он уже упал до 0,5 миллиарда, что добавляло чуть больше 1% курсу рубля. А дальше влияние сведется к нулю", - прогнозирует он.
Даже при возможной смене направления операций (начале покупок валюты) влияние на курс рубля будет ограниченным ввиду малого размера объемов операций, считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка
.
"Впрочем, в моменте возможен всплеск спекулятивной волатильности", - допускает он.
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