https://ria.ru/20230605/yuani-1876147222.html

Эксперты спрогнозировали небольшое сокращение продажи юаней в России

Эксперты спрогнозировали небольшое сокращение продажи юаней в России - РИА Новости, 05.06.2023

Эксперты спрогнозировали небольшое сокращение продажи юаней в России

Продажи юаней Минфином РФ в рамках бюджетного правила в июне - начале июля продолжатся, но могут быть немного ниже текущих 2 миллиардов рублей в день, этот... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T06:39

2023-06-05T06:39

2023-06-05T06:41

россия

антон прокудин

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

бкс мир инвестиций

urals

brent

экономика

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Продажи юаней Минфином РФ в рамках бюджетного правила в июне - начале июля продолжатся, но могут быть немного ниже текущих 2 миллиардов рублей в день, этот фактор мало повлияет на курс рубля, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. В понедельник Минфин РФ объявит свои оценки дополнительных нефтегазовых доходов, а также - объемы валютных операций в рамках бюджетного правила. ЦБ РФ с 13 января возобновил интервенции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила, начав продавать юани. В последние месяцы объем продаж снижается: с 7 апреля по 5 мая он составлял 74,6 миллиарда рублей (3,7 миллиарда рублей в день), а с 10 мая по 6 июня - 40,4 миллиарда рублей (примерно по 2 миллиарда рублей в день). Операции сократятсяДисконт цены Urals к Brent продолжает сокращаться, но и средняя котировка североморской смеси снижается, так что стоимость российской нефти в последние недели остается плюс-минус стабильной, отмечает Игорь Галактионов из "БКС Мир инвестиций". "Это означает, что объем операций с юанем в рамках бюджетного правила на июнь может оказаться сопоставим с предыдущим месяцем. В прошлом месяце продажи юаня за рубли составляли около 2 миллиардов рублей в день. В июне они могут оказаться чуть ниже этого значения", - добавляет он. Средняя цена на нефть марки Urals в мае снизилась несильно по сравнению с предыдущим месяцем, составив около 53 долларов за баррель, поэтому объем продаж юаней будет сопоставим с тем, что был установлен на май, также считает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global. При этом, по прогнозам управляющего активами УК "Регион Эссет Менеджмент" Александра Аникина, в июле Минфин может начать приобретать валюту в объеме от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей в день. Курс не отреагируетСокращение объема валютных операций не окажет существенного влияния на рублевый курс, полагает Антон Прокудин из УК "Ингосстрах-Инвестиции". "Существенное влияние на валютный курс было в начале года, когда объем продаж в месяц исчислялся миллиардами долларов - несколькими процентами от объема экспорта. В последний месяц он уже упал до 0,5 миллиарда, что добавляло чуть больше 1% курсу рубля. А дальше влияние сведется к нулю", - прогнозирует он. Даже при возможной смене направления операций (начале покупок валюты) влияние на курс рубля будет ограниченным ввиду малого размера объемов операций, считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. "Впрочем, в моменте возможен всплеск спекулятивной волатильности", - допускает он.

https://ria.ru/20230519/swift-1872800768.html

https://ria.ru/20230517/yuani-1872453654.html

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россия, антон прокудин, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций, urals, brent, экономика