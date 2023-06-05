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Дерзкое заявление Зеленского о России шокировало китайцев - РИА Новости, 05.06.2023
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15:03 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/yarost-1876243243.html
Дерзкое заявление Зеленского о России шокировало китайцев
Дерзкое заявление Зеленского о России шокировало китайцев - РИА Новости, 05.06.2023
Дерзкое заявление Зеленского о России шокировало китайцев
Читатели китайского издания "Гуаньча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его стремление испортить отношения между Россией и Китаем. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:03
2023-06-05T15:03
в мире
россия
китай
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его стремление испортить отношения между Россией и Китаем.В интервью американскому изданию Wall Street Journal украинский политик заявил, что Китай "больше и мощнее", чем Россия, и может сыграть важную роль в достижении мира."Я бы не хотел, чтобы такая страна стояла в стороне и смотрела, как гибнут люди. Именно в этом и заключается национальное величие крупной державы", — цитируют журналисты слова Зеленского.Пользователи портала сразу поняли, с какой целью украинский политик делает такие дерзкие заявления.&quot;Вы просто хотите вбить клин между Китаем и Россией. Даже не надейтесь&quot;, — написал один из читателей."Украина начала устраивать теракты в России, так каких действий она ожидает от Китая?" — спросил второй.&quot;Любой проницательный человек может с первого взгляда понять: это делается, чтобы испортить отношения между Китаем и Россией&quot;, — отметил третий."Разве вы спрашивали мнение "более сильного Китая", когда провоцировали Россию? О, конечно, вы обратились к нам, когда уже раздразнили медведя", — прокомментировал пользователь."Зеленский слишком сильно увяз в игре, его уже нельзя вылечить", — подытожил юзер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230605/pravda-1876237352.html
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в мире, россия, китай, украина, владимир зеленский
В мире, Россия, Китай, Украина, Владимир Зеленский
Дерзкое заявление Зеленского о России шокировало китайцев

Читателей "Гуанча" разозлило стремление Зеленского вбить клин между Москвой и Пекином

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его стремление испортить отношения между Россией и Китаем.
В интервью американскому изданию Wall Street Journal украинский политик заявил, что Китай "больше и мощнее", чем Россия, и может сыграть важную роль в достижении мира.
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"Я бы не хотел, чтобы такая страна стояла в стороне и смотрела, как гибнут люди. Именно в этом и заключается национальное величие крупной державы", — цитируют журналисты слова Зеленского.
Пользователи портала сразу поняли, с какой целью украинский политик делает такие дерзкие заявления.
«

"Вы просто хотите вбить клин между Китаем и Россией. Даже не надейтесь", — написал один из читателей.

"Украина начала устраивать теракты в России, так каких действий она ожидает от Китая?" — спросил второй.
«

"Любой проницательный человек может с первого взгляда понять: это делается, чтобы испортить отношения между Китаем и Россией", — отметил третий.

"Разве вы спрашивали мнение "более сильного Китая", когда провоцировали Россию? О, конечно, вы обратились к нам, когда уже раздразнили медведя", — прокомментировал пользователь.
"Зеленский слишком сильно увяз в игре, его уже нельзя вылечить", — подытожил юзер.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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