https://ria.ru/20230605/yarost-1876243243.html

Дерзкое заявление Зеленского о России шокировало китайцев

Дерзкое заявление Зеленского о России шокировало китайцев - РИА Новости, 05.06.2023

Дерзкое заявление Зеленского о России шокировало китайцев

Читатели китайского издания "Гуаньча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его стремление испортить отношения между Россией и Китаем. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T15:03

2023-06-05T15:03

2023-06-05T15:03

в мире

россия

китай

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839329_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_2299478bc9b033de7105ed165cf36861.jpg

МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его стремление испортить отношения между Россией и Китаем.В интервью американскому изданию Wall Street Journal украинский политик заявил, что Китай "больше и мощнее", чем Россия, и может сыграть важную роль в достижении мира."Я бы не хотел, чтобы такая страна стояла в стороне и смотрела, как гибнут люди. Именно в этом и заключается национальное величие крупной державы", — цитируют журналисты слова Зеленского.Пользователи портала сразу поняли, с какой целью украинский политик делает такие дерзкие заявления."Вы просто хотите вбить клин между Китаем и Россией. Даже не надейтесь", — написал один из читателей."Украина начала устраивать теракты в России, так каких действий она ожидает от Китая?" — спросил второй."Любой проницательный человек может с первого взгляда понять: это делается, чтобы испортить отношения между Китаем и Россией", — отметил третий."Разве вы спрашивали мнение "более сильного Китая", когда провоцировали Россию? О, конечно, вы обратились к нам, когда уже раздразнили медведя", — прокомментировал пользователь."Зеленский слишком сильно увяз в игре, его уже нельзя вылечить", — подытожил юзер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230605/pravda-1876237352.html

https://ria.ru/20230603/zelenskiy-1876013333.html

россия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, украина, владимир зеленский