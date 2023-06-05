https://ria.ru/20230605/yarost-1876243243.html
Дерзкое заявление Зеленского о России шокировало китайцев
Дерзкое заявление Зеленского о России шокировало китайцев - РИА Новости, 05.06.2023
Дерзкое заявление Зеленского о России шокировало китайцев
Читатели китайского издания "Гуаньча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его стремление испортить отношения между Россией и Китаем. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:03
2023-06-05T15:03
2023-06-05T15:03
в мире
россия
китай
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839329_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_2299478bc9b033de7105ed165cf36861.jpg
МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его стремление испортить отношения между Россией и Китаем.В интервью американскому изданию Wall Street Journal украинский политик заявил, что Китай "больше и мощнее", чем Россия, и может сыграть важную роль в достижении мира."Я бы не хотел, чтобы такая страна стояла в стороне и смотрела, как гибнут люди. Именно в этом и заключается национальное величие крупной державы", — цитируют журналисты слова Зеленского.Пользователи портала сразу поняли, с какой целью украинский политик делает такие дерзкие заявления."Вы просто хотите вбить клин между Китаем и Россией. Даже не надейтесь", — написал один из читателей."Украина начала устраивать теракты в России, так каких действий она ожидает от Китая?" — спросил второй."Любой проницательный человек может с первого взгляда понять: это делается, чтобы испортить отношения между Китаем и Россией", — отметил третий."Разве вы спрашивали мнение "более сильного Китая", когда провоцировали Россию? О, конечно, вы обратились к нам, когда уже раздразнили медведя", — прокомментировал пользователь."Зеленский слишком сильно увяз в игре, его уже нельзя вылечить", — подытожил юзер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230605/pravda-1876237352.html
https://ria.ru/20230603/zelenskiy-1876013333.html
россия
китай
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839329_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_c2841df2996b78ea7c1bb898feaf3134.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, украина, владимир зеленский
В мире, Россия, Китай, Украина, Владимир Зеленский
Дерзкое заявление Зеленского о России шокировало китайцев
Читателей "Гуанча" разозлило стремление Зеленского вбить клин между Москвой и Пекином
МОСКВА, 5 июня — РИА Новости.
Читатели китайского издания "Гуаньча
" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его стремление испортить отношения между Россией и Китаем.
В интервью американскому изданию Wall Street Journal украинский политик заявил, что Китай "больше и мощнее", чем Россия, и может сыграть важную роль в достижении мира.
СМИ: неприятная для Запада правда о ВСУ может аукнуться Киеву
"Я бы не хотел, чтобы такая страна стояла в стороне и смотрела, как гибнут люди. Именно в этом и заключается национальное величие крупной державы", — цитируют журналисты слова Зеленского.
Пользователи портала сразу поняли, с какой целью украинский политик делает такие дерзкие заявления.
«
"Вы просто хотите вбить клин между Китаем и Россией. Даже не надейтесь", — написал один из читателей.
"Украина начала устраивать теракты в России, так каких действий она ожидает от Китая?" — спросил второй.
«
"Любой проницательный человек может с первого взгляда понять: это делается, чтобы испортить отношения между Китаем и Россией", — отметил третий.
"Разве вы спрашивали мнение "более сильного Китая", когда провоцировали Россию? О, конечно, вы обратились к нам, когда уже раздразнили медведя", — прокомментировал пользователь.
"Зеленский слишком сильно увяз в игре, его уже нельзя вылечить", — подытожил юзер.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Экс-советник Пентагона: военные ВСУ узнали о Зеленском самое страшное