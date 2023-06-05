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В Амстердаме ночью прогремели три взрыва - РИА Новости, 05.06.2023
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12:47 05.06.2023 (обновлено: 18:58 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/vzryvy-1876208450.html
В Амстердаме ночью прогремели три взрыва
В Амстердаме ночью прогремели три взрыва - РИА Новости, 05.06.2023
В Амстердаме ночью прогремели три взрыва
В Амстердаме ночью прогремели три взрыва, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:47
2023-06-05T18:58
в мире
амстердам
нидерланды
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ГААГА, 5 июн — РИА Новости. В Амстердаме ночью прогремели три взрыва, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Взрывные устройства сработали между 3:15 и 3:50 перед зданиями на трех улицах, расположенных недалеко друг от друга в районе Норд. Никто не пострадал.Первый взрыв привел к пожару, который быстро потушили. Повреждения получили двери и фасады близлежащих зданий. На месте задержали 21-летнего мужчину, причастного к случившемуся.Полиции предстоит выяснить, есть ли связь между тремя взрывами.
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в мире, амстердам, нидерланды
В мире, Амстердам, Нидерланды
В Амстердаме ночью прогремели три взрыва

NOS: три взрыва подряд прогремели на севере Амстердама ночью, пострадавших нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмстердам
Амстердам - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Амстердам. Архивное фото
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ГААГА, 5 июн — РИА Новости. В Амстердаме ночью прогремели три взрыва, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Взрывные устройства сработали между 3:15 и 3:50 перед зданиями на трех улицах, расположенных недалеко друг от друга в районе Норд. Никто не пострадал.
Первый взрыв привел к пожару, который быстро потушили. Повреждения получили двери и фасады близлежащих зданий. На месте задержали 21-летнего мужчину, причастного к случившемуся.
Полиции предстоит выяснить, есть ли связь между тремя взрывами.
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