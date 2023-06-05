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В Воронежской области произошел взлом радиочастот - РИА Новости, 05.06.2023
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13:50 05.06.2023
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В Воронежской области произошел взлом радиочастот
В Воронежской области произошел взлом радиочастот - РИА Новости, 05.06.2023
В Воронежской области произошел взлом радиочастот
Правительство Воронежской области после сообщений жителей об очередном взломе радиочастот, заявило в своем телеграм-канале, что ситуация в регионе полностью... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:50
2023-06-05T13:50
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Правительство Воронежской области после сообщений жителей об очередном взломе радиочастот, заявило в своем телеграм-канале, что ситуация в регионе полностью контролируемая и поводов для беспокойства нет. "Жители Воронежской области сообщают об очередных взломах частот радиовещания. Официально сообщаем, что ситуация в регионе продолжает оставаться контролируемой властями и правоохранительными органами. Причин для беспокойства нет", - говорится в сообщении. Власти также отмечают, что принятия "дополнительных решений для сохранения стабильной обстановки" в регионе сейчас не требуется.
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воронежская область, происшествия
Воронежская область, Происшествия
В Воронежской области произошел взлом радиочастот

В Воронежской области произошел взлом радиочастот, ситуация контролируемая

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Правительство Воронежской области после сообщений жителей об очередном взломе радиочастот, заявило в своем телеграм-канале, что ситуация в регионе полностью контролируемая и поводов для беспокойства нет.
"Жители Воронежской области сообщают об очередных взломах частот радиовещания. Официально сообщаем, что ситуация в регионе продолжает оставаться контролируемой властями и правоохранительными органами. Причин для беспокойства нет", - говорится в сообщении.
Власти также отмечают, что принятия "дополнительных решений для сохранения стабильной обстановки" в регионе сейчас не требуется.
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