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Картаполов сообщил о попытках с Запада взломать его аккаунт в Telegram
Картаполов сообщил о попытках с Запада взломать его аккаунт в Telegram - РИА Новости, 05.06.2023
Картаполов сообщил о попытках с Запада взломать его аккаунт в Telegram
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что утром 5 мая было совершено более 40 попыток проникнуть в его аккаунт в Telegram. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:27
2023-06-05T12:27
2023-06-05T12:27
швейцария
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что утром 5 мая было совершено более 40 попыток проникнуть в его аккаунт в Telegram. "Сегодня утром, где-то с 7.30 до 8.00, более 40 попыток было проникнуть в мой аккаунт Telegram", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Картаполов отметил, что попытки совершались с разных адресов: "из Соединенных Штатов, из Норвегии, из Германии, из Швейцарии, с разных других неопределенных адресов". Он добавил, что целью было "бросить какую-то дезинформацию". Глава комитета ГД также призвал быть внимательными и руководствоваться официальной информацией.
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швейцария, андрей картаполов, госдума рф
Швейцария, Андрей Картаполов, Госдума РФ
Картаполов сообщил о попытках с Запада взломать его аккаунт в Telegram
Картаполов сообщил, что его аккаунт в Telegram за утро пытались взломать более 40 раз