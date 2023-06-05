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В ГД внесли поправки о выплатах участникам спецоперации в денежной форме
В ГД внесли поправки о выплатах участникам спецоперации в денежной форме - РИА Новости, 05.06.2023
В ГД внесли поправки о выплатах участникам спецоперации в денежной форме
Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла поправки в Госдуму, в рамках которых ежемесячная выплата участникам СВО будет полностью предоставляться в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:07
2023-06-05T15:07
2023-06-05T15:07
специальная военная операция на украине
андрей турчак
общество
единая россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла поправки в Госдуму, в рамках которых ежемесячная выплата участникам СВО будет полностью предоставляться в денежной форме, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Ежемесячная выплата участникам СВО будет полностью предоставляться в денежной форме. Рабочая группа по СВО разработала и внесла соответствующие поправки в Госдуму. Сейчас ветераны боевых действий по умолчанию получают ее частично деньгами, частично – в виде набора социальных услуг, в которые входят право на бесплатные лекарства, бесплатный проезд в пригородных поездах, отдых в санатории и т.д.", - приводят в пресс-службе "Единой России" слова Турчака. Он отметил, что перевести "натуральную часть соцпомощи в реальные деньги" возможно, но для этого требуется заранее подать заявление. "В условиях, когда человек – на фронте, это почти нереально. Опять же социальные услуги не то, чем боец может воспользоваться, сидя в окопе. Если кто-то захочет, то сможет оформить себе льготы по проезду, санаториям, лекарствам, подав заявление в Социальный фонд. Тем самым отказавшись от получения части денег. Но изначально эта государственная выплата будет приходить к участникам и ветеранам СВО в денежной форме полностью. Об этом нас просили сами участники СВО", - заключил руководитель группы.
РИА Новости
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андрей турчак, общество, единая россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Андрей Турчак, Общество, Единая Россия, Госдума РФ
В ГД внесли поправки о выплатах участникам спецоперации в денежной форме
В Госдуму внесли поправки о начислении выплат участникам спецоперации в денежной форме