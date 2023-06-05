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"Четыре линии". Зеленскому сообщили, с чем столкнулись наступающие ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
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22:24 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/vsu-1876330348.html
"Четыре линии". Зеленскому сообщили, с чем столкнулись наступающие ВСУ
"Четыре линии". Зеленскому сообщили, с чем столкнулись наступающие ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
"Четыре линии". Зеленскому сообщили, с чем столкнулись наступающие ВСУ
Наступающие силы ВСУ встретились с прекрасно подготовленной российской армией, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T22:24
2023-06-05T22:24
политика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Наступающие силы ВСУ встретились с прекрасно подготовленной российской армией, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин."Там четыре линии обороны, прострелен каждый сектор. &lt;…&gt; Беспилотники следят за пространством 24 часа в сутки, поэтому фактора внезапности там нет", — рассказал эксперт.По его словам, в украинском информационном поле после провала ВСУ наступила тишина, все СМИ замалчивают масштабы потерь киевских силовиков.В понедельник о разгроме наступающих сил ВСУ сообщили в Министерстве обороны России. Украинская армия хотела продвинуться на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. В российском ведомстве отметили, что попытка противника прорвать укрепления провалилась.
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политика, россия, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Вооруженные силы Украины
"Четыре линии". Зеленскому сообщили, с чем столкнулись наступающие ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ встретила тщательно подготовленная российская армия

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Наступающие силы ВСУ встретились с прекрасно подготовленной российской армией, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин.
«
"Там четыре линии обороны, прострелен каждый сектор. <…> Беспилотники следят за пространством 24 часа в сутки, поэтому фактора внезапности там нет", — рассказал эксперт.
По его словам, в украинском информационном поле после провала ВСУ наступила тишина, все СМИ замалчивают масштабы потерь киевских силовиков.
В понедельник о разгроме наступающих сил ВСУ сообщили в Министерстве обороны России. Украинская армия хотела продвинуться на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. В российском ведомстве отметили, что попытка противника прорвать укрепления провалилась.
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