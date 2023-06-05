https://ria.ru/20230605/vsu-1876330348.html

"Четыре линии". Зеленскому сообщили, с чем столкнулись наступающие ВСУ

"Четыре линии". Зеленскому сообщили, с чем столкнулись наступающие ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023

"Четыре линии". Зеленскому сообщили, с чем столкнулись наступающие ВСУ

Наступающие силы ВСУ встретились с прекрасно подготовленной российской армией, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T22:24

2023-06-05T22:24

2023-06-05T22:24

политика

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Наступающие силы ВСУ встретились с прекрасно подготовленной российской армией, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин."Там четыре линии обороны, прострелен каждый сектор. <…> Беспилотники следят за пространством 24 часа в сутки, поэтому фактора внезапности там нет", — рассказал эксперт.По его словам, в украинском информационном поле после провала ВСУ наступила тишина, все СМИ замалчивают масштабы потерь киевских силовиков.В понедельник о разгроме наступающих сил ВСУ сообщили в Министерстве обороны России. Украинская армия хотела продвинуться на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. В российском ведомстве отметили, что попытка противника прорвать укрепления провалилась.

https://ria.ru/20230605/ukraina-1876256865.html

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политика, россия, вооруженные силы украины