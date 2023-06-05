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Белгородский оперштаб опроверг информацию о вторжении ВСУ в регион - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 05.06.2023 (обновлено: 14:23 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/vsu-1876234304.html
Белгородский оперштаб опроверг информацию о вторжении ВСУ в регион
Белгородский оперштаб опроверг информацию о вторжении ВСУ в регион - РИА Новости, 05.06.2023
Белгородский оперштаб опроверг информацию о вторжении ВСУ в регион
Оперштаб Белгородской области назвал фейком и результатом взлома прозвучавшую по радио информацию о вторжении украинских войск в регион и введении военного... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:22
2023-06-05T14:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 5 июн – РИА Новости. Оперштаб Белгородской области назвал фейком и результатом взлома прозвучавшую по радио информацию о вторжении украинских войск в регион и введении военного положения. "В сети тиражируется видео, на котором якобы транслируется сигнал взломанной радиостанции. В звуковом сообщении уточняется, что украинские войска вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей, на территории названных областей введено военное положение", - сообщает оперштаб. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что произошел взлом радиочастот, где транслировали якобы обращение Владимира Путина, само "обращение" - чистый фейк. "Информация о вторжении украинских войск в Белгородской области, введении военного положения, всеобщей мобилизации и эвакуации региона вглубь России — фейк. Цель сообщения — посеять панику среди мирных белгородцев", - подчеркнул оперштаб, призвав людей сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам. Вся оперативная информация оперативно размещается в аккаунтах оперштаба и других официальных источниках, подчеркнули власти.
https://ria.ru/20230605/terakty-1876212604.html
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безопасность, россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Белгородский оперштаб опроверг информацию о вторжении ВСУ в регион

Белгородский оперштаб назвал фейком информацию по радио о вторжении ВСУ в регион

© Фото из соцсетейДым на улице Шебекино
Дым на улице Шебекино
© Фото из соцсетей
Дым на улице Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 июн – РИА Новости. Оперштаб Белгородской области назвал фейком и результатом взлома прозвучавшую по радио информацию о вторжении украинских войск в регион и введении военного положения.
"В сети тиражируется видео, на котором якобы транслируется сигнал взломанной радиостанции. В звуковом сообщении уточняется, что украинские войска вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей, на территории названных областей введено военное положение", - сообщает оперштаб.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что произошел взлом радиочастот, где транслировали якобы обращение Владимира Путина, само "обращение" - чистый фейк.
"Информация о вторжении украинских войск в Белгородской области, введении военного положения, всеобщей мобилизации и эвакуации региона вглубь России — фейк. Цель сообщения — посеять панику среди мирных белгородцев", - подчеркнул оперштаб, призвав людей сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам.
Вся оперативная информация оперативно размещается в аккаунтах оперштаба и других официальных источниках, подчеркнули власти.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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