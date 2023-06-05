https://ria.ru/20230605/vsu-1876234304.html
Белгородский оперштаб опроверг информацию о вторжении ВСУ в регион
Белгородский оперштаб опроверг информацию о вторжении ВСУ в регион - РИА Новости, 05.06.2023
Белгородский оперштаб опроверг информацию о вторжении ВСУ в регион
Оперштаб Белгородской области назвал фейком и результатом взлома прозвучавшую по радио информацию о вторжении украинских войск в регион и введении военного... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:22
2023-06-05T14:22
2023-06-05T14:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875810620_0:316:960:856_1920x0_80_0_0_eaa369d2e981153d0263aed84746ae0f.jpg
БЕЛГОРОД, 5 июн – РИА Новости. Оперштаб Белгородской области назвал фейком и результатом взлома прозвучавшую по радио информацию о вторжении украинских войск в регион и введении военного положения. "В сети тиражируется видео, на котором якобы транслируется сигнал взломанной радиостанции. В звуковом сообщении уточняется, что украинские войска вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей, на территории названных областей введено военное положение", - сообщает оперштаб. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что произошел взлом радиочастот, где транслировали якобы обращение Владимира Путина, само "обращение" - чистый фейк. "Информация о вторжении украинских войск в Белгородской области, введении военного положения, всеобщей мобилизации и эвакуации региона вглубь России — фейк. Цель сообщения — посеять панику среди мирных белгородцев", - подчеркнул оперштаб, призвав людей сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам. Вся оперативная информация оперативно размещается в аккаунтах оперштаба и других официальных источниках, подчеркнули власти.
https://ria.ru/20230605/terakty-1876212604.html
https://ria.ru/20230604/shebekino-1876077884.html
россия
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875810620_0:226:960:946_1920x0_80_0_0_32a81fff72cf6f01ea50204e0a7773ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Белгородский оперштаб опроверг информацию о вторжении ВСУ в регион
Белгородский оперштаб назвал фейком информацию по радио о вторжении ВСУ в регион