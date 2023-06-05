https://ria.ru/20230605/vsu-1876211322.html
Источник: ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест
Источник: ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест - РИА Новости, 05.06.2023
Источник: ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест
В поселке Горняк, находящемся на подконтрольной Киеву территории ДНР, украинские военные разворачивают крупный госпиталь на 10 тысяч мест, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:03
2023-06-05T13:03
2023-06-05T13:03
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843824353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2364709830e1eafa772e98457977106e.jpg
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. В поселке Горняк, находящемся на подконтрольной Киеву территории ДНР, украинские военные разворачивают крупный госпиталь на 10 тысяч мест, сообщил РИА Новости источник в "Южной" группировке войск. "ВСУ развернули в поселке Горняк военный госпиталь на 10 тысяч мест", - заявил источник. С утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта, сообщал ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, "своих задач противник не добился, успеха не имел". Потери ВСУ, по словам Конашенкова, составили 250 человек. Кроме того, группировка ВС РФ "Восток" уничтожила 16 украинских танков, три БМП и 21 боевую бронированную машину, добавил официальный представитель Минобороны России.
https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876144124.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843824353_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03ebe9f7d049d9359b67d4d8115cb7c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник: ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест
Источник сообщил, что ВСУ развернули в поселке Горняк госпиталь на десять тысяч мест