https://ria.ru/20230605/vsu-1876211322.html

Источник: ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест

Источник: ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест - РИА Новости, 05.06.2023

Источник: ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест

В поселке Горняк, находящемся на подконтрольной Киеву территории ДНР, украинские военные разворачивают крупный госпиталь на 10 тысяч мест, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:03

2023-06-05T13:03

2023-06-05T13:03

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. В поселке Горняк, находящемся на подконтрольной Киеву территории ДНР, украинские военные разворачивают крупный госпиталь на 10 тысяч мест, сообщил РИА Новости источник в "Южной" группировке войск. "ВСУ развернули в поселке Горняк военный госпиталь на 10 тысяч мест", - заявил источник. С утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта, сообщал ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, "своих задач противник не добился, успеха не имел". Потери ВСУ, по словам Конашенкова, составили 250 человек. Кроме того, группировка ВС РФ "Восток" уничтожила 16 украинских танков, три БМП и 21 боевую бронированную машину, добавил официальный представитель Минобороны России.

https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876144124.html

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россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр