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Источник: ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/vsu-1876211322.html
Источник: ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест
Источник: ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест - РИА Новости, 05.06.2023
Источник: ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест
В поселке Горняк, находящемся на подконтрольной Киеву территории ДНР, украинские военные разворачивают крупный госпиталь на 10 тысяч мест, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:03
2023-06-05T13:03
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. В поселке Горняк, находящемся на подконтрольной Киеву территории ДНР, украинские военные разворачивают крупный госпиталь на 10 тысяч мест, сообщил РИА Новости источник в "Южной" группировке войск. "ВСУ развернули в поселке Горняк военный госпиталь на 10 тысяч мест", - заявил источник. С утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта, сообщал ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, "своих задач противник не добился, успеха не имел". Потери ВСУ, по словам Конашенкова, составили 250 человек. Кроме того, группировка ВС РФ "Восток" уничтожила 16 украинских танков, три БМП и 21 боевую бронированную машину, добавил официальный представитель Минобороны России.
https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876144124.html
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник: ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест

Источник сообщил, что ВСУ развернули в поселке Горняк госпиталь на десять тысяч мест

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие транспортируют раненого
Украинские военнослужащие транспортируют раненого - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие транспортируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. В поселке Горняк, находящемся на подконтрольной Киеву территории ДНР, украинские военные разворачивают крупный госпиталь на 10 тысяч мест, сообщил РИА Новости источник в "Южной" группировке войск.
"ВСУ развернули в поселке Горняк военный госпиталь на 10 тысяч мест", - заявил источник.
С утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта, сообщал ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, "своих задач противник не добился, успеха не имел".
Потери ВСУ, по словам Конашенкова, составили 250 человек. Кроме того, группировка ВС РФ "Восток" уничтожила 16 украинских танков, три БМП и 21 боевую бронированную машину, добавил официальный представитель Минобороны России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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