Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не стали комментировать сообщения о масштабном наступлении ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 05.06.2023 (обновлено: 14:48 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/vsu-1876201868.html
В Кремле не стали комментировать сообщения о масштабном наступлении ВСУ
В Кремле не стали комментировать сообщения о масштабном наступлении ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
В Кремле не стали комментировать сообщения о масштабном наступлении ВСУ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о начале крупномасштабного наступления ВСУ, так как этот вопрос — прерогатива... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:28
2023-06-05T14:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869089256_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f449cf737e72a277ba8fbfea92d70f1.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о начале крупномасштабного наступления ВСУ, так как этот вопрос — прерогатива Минобороны. Он напомнил, что военное ведомство сегодня уже делало заявление на этот счет."Мне к этому нечего добавить", — сказал Песков.С утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта, заявил ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, ВСУ потерпели неудачу при атаке и не добились выполнения своих задач.
https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876146745.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869089256_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_077d8011e4ed0f230929ad05049b1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле не стали комментировать сообщения о масштабном наступлении ВСУ

Песков отказался отвечать на вопросы о контрнаступлении ВСУ, переадресовав их в Минобороны

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат стреляет на линии фронта
Украинский солдат стреляет на линии фронта - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат стреляет на линии фронта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о начале крупномасштабного наступления ВСУ, так как этот вопрос — прерогатива Минобороны.
Он напомнил, что военное ведомство сегодня уже делало заявление на этот счет.
«
"Мне к этому нечего добавить", — сказал Песков.
С утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта, заявил ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, ВСУ потерпели неудачу при атаке и не добились выполнения своих задач.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В Госдуме предрекли Киеву "ужасный конец" после контрнаступления ВСУ
Вчера, 06:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий ПесковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала