https://ria.ru/20230605/vsu-1876201868.html
В Кремле не стали комментировать сообщения о масштабном наступлении ВСУ
В Кремле не стали комментировать сообщения о масштабном наступлении ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
В Кремле не стали комментировать сообщения о масштабном наступлении ВСУ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о начале крупномасштабного наступления ВСУ, так как этот вопрос — прерогатива... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:28
2023-06-05T12:28
2023-06-05T14:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о начале крупномасштабного наступления ВСУ, так как этот вопрос — прерогатива Минобороны. Он напомнил, что военное ведомство сегодня уже делало заявление на этот счет."Мне к этому нечего добавить", — сказал Песков.С утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта, заявил ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, ВСУ потерпели неудачу при атаке и не добились выполнения своих задач.
https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876146745.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле не стали комментировать сообщения о масштабном наступлении ВСУ
Песков отказался отвечать на вопросы о контрнаступлении ВСУ, переадресовав их в Минобороны