https://ria.ru/20230605/vsu-1876201868.html

В Кремле не стали комментировать сообщения о масштабном наступлении ВСУ

В Кремле не стали комментировать сообщения о масштабном наступлении ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023

В Кремле не стали комментировать сообщения о масштабном наступлении ВСУ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о начале крупномасштабного наступления ВСУ, так как этот вопрос — прерогатива... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:28

2023-06-05T12:28

2023-06-05T14:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о начале крупномасштабного наступления ВСУ, так как этот вопрос — прерогатива Минобороны. Он напомнил, что военное ведомство сегодня уже делало заявление на этот счет."Мне к этому нечего добавить", — сказал Песков.С утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта, заявил ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, ВСУ потерпели неудачу при атаке и не добились выполнения своих задач.

https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876146745.html

россия

украина

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Кирилл Волков

безопасность, россия, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр