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Рогов заявил о попытках украинских войск прорваться к Азовскому морю - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/vsu-1876187863.html
Рогов заявил о попытках украинских войск прорваться к Азовскому морю
Рогов заявил о попытках украинских войск прорваться к Азовскому морю - РИА Новости, 05.06.2023
Рогов заявил о попытках украинских войск прорваться к Азовскому морю
Украинские войска на запорожском направлении предпринимают попытку прорвать линию обороны в районе Времевского выступа, чтобы выйти к побережью Азовского моря,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:42
2023-06-05T11:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Украинские войска на запорожском направлении предпринимают попытку прорвать линию обороны в районе Времевского выступа, чтобы выйти к побережью Азовского моря, заявил РИА Новости в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что активные боевые действия в понедельник возобновились в районе Времевского выступа. Украинские войска предпринимают организованные попытки прорыва. Российская армия сдерживает натиск противника. "Цель боевиков ВСУ - выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор", - сказал Рогов. По его словам, на данном участке фронта ВС РФ выстроили глубоко эшелонированную оборону. Накануне боевые столкновения в районе Времевского выступа продолжались более восьми часов и закончились отступлением украинских войск с потерями в живой силе и бронетехнике, отмечал ранее Рогов. При этом, по его словам, полномасштабного наступления украинских войск не фиксируется: Вооруженные силы Украины прощупывают линию обороны и готовность ВС РФ к более массированной атаке. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230604/forsirovanie-1876045619.html
https://ria.ru/20230604/kontrnastuplenie-1876109644.html
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безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов заявил о попытках украинских войск прорваться к Азовскому морю

Рогов: ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области и выйти к Азовскому морю

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Украинские войска на запорожском направлении предпринимают попытку прорвать линию обороны в районе Времевского выступа, чтобы выйти к побережью Азовского моря, заявил РИА Новости в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что активные боевые действия в понедельник возобновились в районе Времевского выступа. Украинские войска предпринимают организованные попытки прорыва. Российская армия сдерживает натиск противника.
Военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр под Херсоном
4 июня, 10:11
"Цель боевиков ВСУ - выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор", - сказал Рогов. По его словам, на данном участке фронта ВС РФ выстроили глубоко эшелонированную оборону. Накануне боевые столкновения в районе Времевского выступа продолжались более восьми часов и закончились отступлением украинских войск с потерями в живой силе и бронетехнике, отмечал ранее Рогов.
При этом, по его словам, полномасштабного наступления украинских войск не фиксируется: Вооруженные силы Украины прощупывают линию обороны и готовность ВС РФ к более массированной атаке.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Салливан рассказал, чего США ждут от контрнаступления Украины
4 июня, 19:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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