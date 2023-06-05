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Рогов заявил о попытках украинских войск прорваться к Азовскому морю
Рогов заявил о попытках украинских войск прорваться к Азовскому морю - РИА Новости, 05.06.2023
Рогов заявил о попытках украинских войск прорваться к Азовскому морю
Украинские войска на запорожском направлении предпринимают попытку прорвать линию обороны в районе Времевского выступа, чтобы выйти к побережью Азовского моря,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:42
2023-06-05T11:42
2023-06-05T11:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Украинские войска на запорожском направлении предпринимают попытку прорвать линию обороны в районе Времевского выступа, чтобы выйти к побережью Азовского моря, заявил РИА Новости в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что активные боевые действия в понедельник возобновились в районе Времевского выступа. Украинские войска предпринимают организованные попытки прорыва. Российская армия сдерживает натиск противника. "Цель боевиков ВСУ - выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор", - сказал Рогов. По его словам, на данном участке фронта ВС РФ выстроили глубоко эшелонированную оборону. Накануне боевые столкновения в районе Времевского выступа продолжались более восьми часов и закончились отступлением украинских войск с потерями в живой силе и бронетехнике, отмечал ранее Рогов. При этом, по его словам, полномасштабного наступления украинских войск не фиксируется: Вооруженные силы Украины прощупывают линию обороны и готовность ВС РФ к более массированной атаке. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230604/forsirovanie-1876045619.html
https://ria.ru/20230604/kontrnastuplenie-1876109644.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Рогов заявил о попытках украинских войск прорваться к Азовскому морю
Рогов: ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области и выйти к Азовскому морю