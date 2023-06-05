https://ria.ru/20230605/vsu-1876187863.html

Рогов заявил о попытках украинских войск прорваться к Азовскому морю

Рогов заявил о попытках украинских войск прорваться к Азовскому морю - РИА Новости, 05.06.2023

Рогов заявил о попытках украинских войск прорваться к Азовскому морю

Украинские войска на запорожском направлении предпринимают попытку прорвать линию обороны в районе Времевского выступа, чтобы выйти к побережью Азовского моря,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T11:42

2023-06-05T11:42

2023-06-05T11:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Украинские войска на запорожском направлении предпринимают попытку прорвать линию обороны в районе Времевского выступа, чтобы выйти к побережью Азовского моря, заявил РИА Новости в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что активные боевые действия в понедельник возобновились в районе Времевского выступа. Украинские войска предпринимают организованные попытки прорыва. Российская армия сдерживает натиск противника. "Цель боевиков ВСУ - выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор", - сказал Рогов. По его словам, на данном участке фронта ВС РФ выстроили глубоко эшелонированную оборону. Накануне боевые столкновения в районе Времевского выступа продолжались более восьми часов и закончились отступлением украинских войск с потерями в живой силе и бронетехнике, отмечал ранее Рогов. При этом, по его словам, полномасштабного наступления украинских войск не фиксируется: Вооруженные силы Украины прощупывают линию обороны и готовность ВС РФ к более массированной атаке. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230604/forsirovanie-1876045619.html

https://ria.ru/20230604/kontrnastuplenie-1876109644.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр