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Состояние воздуха улучшилось в 18 промышленных районах Москвы - РИА Новости, 06.06.2023
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16:27 05.06.2023 (обновлено: 14:57 06.06.2023)
https://ria.ru/20230605/vozdukh-1876487722.html
Состояние воздуха улучшилось в 18 промышленных районах Москвы
Состояние воздуха улучшилось в 18 промышленных районах Москвы - РИА Новости, 06.06.2023
Состояние воздуха улучшилось в 18 промышленных районах Москвы
Состояние воздуха улучшилось в 18 районах Москвы, прилегающих к промышленным и коммунальным объектам, сообщил руководитель столичного департамента... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-05T16:27
2023-06-06T14:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Состояние воздуха улучшилось в 18 районах Москвы, прилегающих к промышленным и коммунальным объектам, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и окружающей среды Антон Кульбачевский. "Состояние воздуха улучшилось в 18 районах города, прилегающих к промышленным и коммунальным объектам", - сказал Кульбачевский в рамках Международного форума "Экология". Он также отметил, что за 10 лет в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60%, то есть в 2,6 раза.
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москва, антон кульбачевский, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Состояние воздуха улучшилось в 18 промышленных районах Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Состояние воздуха улучшилось в 18 районах Москвы, прилегающих к промышленным и коммунальным объектам, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Состояние воздуха улучшилось в 18 районах города, прилегающих к промышленным и коммунальным объектам", - сказал Кульбачевский в рамках Международного форума "Экология".
Он также отметил, что за 10 лет в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60%, то есть в 2,6 раза.
Мосприрода подготовила масштабную программу ко Дню эколога - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Более 100 мероприятий, посвященных Дню эколога, пройдут в Москве в июне
2 июня, 16:09
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнтон КульбачевскийДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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