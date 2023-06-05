https://ria.ru/20230605/ustupki-1876146278.html

Кандидат в президенты США выступил за "большие уступки" России

Кандидат в президенты США выступил за "большие уступки" России - РИА Новости, 05.06.2023

Кандидат в президенты США выступил за "большие уступки" России

США должны заставить Украину пойти на серьезные уступки России, чтобы закончить конфликт и сосредоточиться на Китае, об этом заявил в эфире ABC News кандидат в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T06:17

2023-06-05T06:17

2023-06-05T06:29

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

китай

дональд трамп

никки хейли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876146635_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d514ae9177bd333b38dce447268bd647.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. США должны заставить Украину пойти на серьезные уступки России, чтобы закончить конфликт и сосредоточиться на Китае, об этом заявил в эфире ABC News кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами."Я думаю, что нам нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине, которой придется пойти на серьезные уступки России", — сказал он.Рамасвами выразил убежденность, что главной угрозой для США является Китай, для противостояния которому Вашингтон, по его мнению, должен побыстрее закончить украинский конфликт.Политик призвал США взять на себя обязательство не допускать Украину в НАТО, если это развяжет руки Вашингтону в Европе для противодействия Пекину в Азии."Китай делает ставку на то, что он собирается пойти на Тайвань, не в интересах США находиться в одновременном конфликте с двумя ядерными сверхдержавами", - сказал он.Работа президента США, отметил Рамасвами, состоит в том, чтобы в первую очередь заботиться об американских интересах, в которые, по его мнению, не входит финансирование украинского конфликта.Бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами выдвинул свою кандидатуру в феврале, назвав своим главным приоритетом противостояние главной, на его взгляд, угрозе США — Китаю. Политику предстоит бороться за право стать кандидатом от Республиканской партии с экс-президентом Дональдом Трампом, губернатором Флориды Роном Десантисом, бывшим постоянным представителем США при ООН Никки Хейли.Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания сможет остановить конфликт на Украине за сутки, в то время как губернатор Флориды ДеСантис утверждал, что прекращение конфликта не является жизненно важным стратегическим интересом США, охарактеризовав ситуацию как "территориальный спор". Никки Хейли также высказалась об отношениях с Россией, заявив о необходимости заключить союз с Москвой, однако позже отказалась от своих слов.

https://ria.ru/20230605/nato-1876142565.html

https://ria.ru/20230605/katastrofa-1876140308.html

сша

россия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, китай, дональд трамп, никки хейли, рон десантис, нато, оон