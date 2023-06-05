https://ria.ru/20230605/ukrytiya-1876331898.html
Власти Украины назвали ситуацию с укрытиями в Киеве плачевной
Власти Украины назвали ситуацию с укрытиями в Киеве плачевной - РИА Новости, 05.06.2023
Власти Украины назвали ситуацию с укрытиями в Киеве плачевной
Треть укрытий, проверенных в Киеве находятся в плачевном состоянии, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T22:48
2023-06-05T22:48
2023-06-05T22:48
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Треть укрытий, проверенных в Киеве находятся в плачевном состоянии, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин. "У нас треть всех укрытий уже проверена, успеем быстрее, подготовим отчёт, отдадим президенту", - сказал Камышин в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, ситуация с осмотренными укрытиями плачевная. "Навигация почти отсутствует. Из четырех пройденных укрытий только одно мы сумели открыть, и оно было с натяжкой пригодно для нахождения там горожан. Второе было открыто, но внутри загроможденное. А еще два мы открыть не смогли", - написал Камышин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что на проверку укрытий дано десять дней. В четверг в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Позднее там же сообщили о задержании четырех человек. Городские власти поручили проверить доступность всех убежищ. По информации украинского издания "Страна", во время общения мэра Киева Виталия Кличко с журналистами на него начали кричать местные жители - они говорили, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно. В пятницу Владимир Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего поручил Камышину провести ревизию всех защитных сооружений Киева, а министру внутренних дел Игорю Клименко - ревизию всех бомбоубежищ Украины. Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875942769.html
https://ria.ru/20230601/bomboubezhischa-1875635162.html
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в мире, украина, киев, россия, виталий кличко, владимир зеленский, игорь клименко
В мире, Украина, Киев, Россия, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Игорь Клименко
Власти Украины назвали ситуацию с укрытиями в Киеве плачевной
Власти Украины: треть укрытий, проверенных в Киеве, находятся в плачевном состоянии