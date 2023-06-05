https://ria.ru/20230605/ukrytiya-1876331898.html

Власти Украины назвали ситуацию с укрытиями в Киеве плачевной

Власти Украины назвали ситуацию с укрытиями в Киеве плачевной - РИА Новости, 05.06.2023

Власти Украины назвали ситуацию с укрытиями в Киеве плачевной

Треть укрытий, проверенных в Киеве находятся в плачевном состоянии, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T22:48

2023-06-05T22:48

2023-06-05T22:48

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киев

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владимир зеленский

игорь клименко

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Треть укрытий, проверенных в Киеве находятся в плачевном состоянии, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин. "У нас треть всех укрытий уже проверена, успеем быстрее, подготовим отчёт, отдадим президенту", - сказал Камышин в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, ситуация с осмотренными укрытиями плачевная. "Навигация почти отсутствует. Из четырех пройденных укрытий только одно мы сумели открыть, и оно было с натяжкой пригодно для нахождения там горожан. Второе было открыто, но внутри загроможденное. А еще два мы открыть не смогли", - написал Камышин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что на проверку укрытий дано десять дней. В четверг в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Позднее там же сообщили о задержании четырех человек. Городские власти поручили проверить доступность всех убежищ. По информации украинского издания "Страна", во время общения мэра Киева Виталия Кличко с журналистами на него начали кричать местные жители - они говорили, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно. В пятницу Владимир Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего поручил Камышину провести ревизию всех защитных сооружений Киева, а министру внутренних дел Игорю Клименко - ревизию всех бомбоубежищ Украины. Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230603/ukraina-1875942769.html

https://ria.ru/20230601/bomboubezhischa-1875635162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, виталий кличко, владимир зеленский, игорь клименко