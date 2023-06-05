Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне заявили, что Россия уже проиграла в конфликте на Украине - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/ukraina-1876302735.html
В Пентагоне заявили, что Россия уже проиграла в конфликте на Украине
В Пентагоне заявили, что Россия уже проиграла в конфликте на Украине - РИА Новости, 05.06.2023
В Пентагоне заявили, что Россия уже проиграла в конфликте на Украине
США не берутся прогнозировать, в каком направлении будет развиваться далее конфликт на Украине, однако считают, что Россия якобы в нем "уже проиграла", заявил в РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T19:19
2023-06-05T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
нато
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США не берутся прогнозировать, в каком направлении будет развиваться далее конфликт на Украине, однако считают, что Россия якобы в нем "уже проиграла", заявил в понедельник помощник главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль. "Тяжело сказать, в каком направлении будет развиваться война, но в целом, уже ясно, что Россия в ней проиграла. Ее целью было захватить Украину, а этого не случится. Другой ее задачей был ослабить НАТО, а произошло нечто совершенно противоположное", - заявил Каль, выступая в рамках молодежного саммита НАТО. Президент РФ Владимир Путин заявлял целью начавшейся в феврале 2022 года спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Каль также выступил с утверждением, что Россия из украинского конфликта якобы "выйдет слабее", нежели была до него. При этом ранее он же заявил, что выделение многомиллиардной военной помощи Украине "оказало давление" на военно-промышленный комплекс США. Путин ранее также заявлял, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Эксперт, преподаватель Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе Перес дель Позо, ранее в беседе РИА Новости отмечала, что ключевым бенефициаром конфликта на Украине являются США, которые получили значительную выгоду как от продаж оружия, так и экспорта газа по завышенной цене.
https://ria.ru/20230602/ssha-1875758145.html
https://ria.ru/20230603/kontrnastuplenie-1875901285.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_521:381:2744:2048_1920x0_80_0_0_dfc06d1ff25632880a9b2a30a1e87a7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, НАТО, Министерство обороны США
В Пентагоне заявили, что Россия уже проиграла в конфликте на Украине

Замглавы Пентагона Каль заявил, что Россия уже проиграла в конфликте на Украине

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США не берутся прогнозировать, в каком направлении будет развиваться далее конфликт на Украине, однако считают, что Россия якобы в нем "уже проиграла", заявил в понедельник помощник главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль.
«
"Тяжело сказать, в каком направлении будет развиваться война, но в целом, уже ясно, что Россия в ней проиграла. Ее целью было захватить Украину, а этого не случится. Другой ее задачей был ослабить НАТО, а произошло нечто совершенно противоположное", - заявил Каль, выступая в рамках молодежного саммита НАТО.
Президент РФ Владимир Путин заявлял целью начавшейся в феврале 2022 года спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Каль также выступил с утверждением, что Россия из украинского конфликта якобы "выйдет слабее", нежели была до него. При этом ранее он же заявил, что выделение многомиллиардной военной помощи Украине "оказало давление" на военно-промышленный комплекс США.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Блинкен рассказал, какую выгоду извлекли США из конфликта на Украине
2 июня, 13:06
Путин ранее также заявлял, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Эксперт, преподаватель Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе Перес дель Позо, ранее в беседе РИА Новости отмечала, что ключевым бенефициаром конфликта на Украине являются США, которые получили значительную выгоду как от продаж оружия, так и экспорта газа по завышенной цене.
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
"Началось": стало известно, что осталось от украинского контрнаступления
3 июня, 05:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала