https://ria.ru/20230605/ukraina-1876302735.html
В Пентагоне заявили, что Россия уже проиграла в конфликте на Украине
В Пентагоне заявили, что Россия уже проиграла в конфликте на Украине - РИА Новости, 05.06.2023
В Пентагоне заявили, что Россия уже проиграла в конфликте на Украине
США не берутся прогнозировать, в каком направлении будет развиваться далее конфликт на Украине, однако считают, что Россия якобы в нем "уже проиграла", заявил в РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T19:19
2023-06-05T19:19
2023-06-05T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
нато
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США не берутся прогнозировать, в каком направлении будет развиваться далее конфликт на Украине, однако считают, что Россия якобы в нем "уже проиграла", заявил в понедельник помощник главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль. "Тяжело сказать, в каком направлении будет развиваться война, но в целом, уже ясно, что Россия в ней проиграла. Ее целью было захватить Украину, а этого не случится. Другой ее задачей был ослабить НАТО, а произошло нечто совершенно противоположное", - заявил Каль, выступая в рамках молодежного саммита НАТО. Президент РФ Владимир Путин заявлял целью начавшейся в феврале 2022 года спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Каль также выступил с утверждением, что Россия из украинского конфликта якобы "выйдет слабее", нежели была до него. При этом ранее он же заявил, что выделение многомиллиардной военной помощи Украине "оказало давление" на военно-промышленный комплекс США. Путин ранее также заявлял, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Эксперт, преподаватель Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе Перес дель Позо, ранее в беседе РИА Новости отмечала, что ключевым бенефициаром конфликта на Украине являются США, которые получили значительную выгоду как от продаж оружия, так и экспорта газа по завышенной цене.
https://ria.ru/20230602/ssha-1875758145.html
https://ria.ru/20230603/kontrnastuplenie-1875901285.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_521:381:2744:2048_1920x0_80_0_0_dfc06d1ff25632880a9b2a30a1e87a7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, НАТО, Министерство обороны США
В Пентагоне заявили, что Россия уже проиграла в конфликте на Украине
Замглавы Пентагона Каль заявил, что Россия уже проиграла в конфликте на Украине