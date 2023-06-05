https://ria.ru/20230605/ukraina-1876302735.html

В Пентагоне заявили, что Россия уже проиграла в конфликте на Украине

В Пентагоне заявили, что Россия уже проиграла в конфликте на Украине - РИА Новости, 05.06.2023

В Пентагоне заявили, что Россия уже проиграла в конфликте на Украине

США не берутся прогнозировать, в каком направлении будет развиваться далее конфликт на Украине, однако считают, что Россия якобы в нем "уже проиграла", заявил в РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T19:19

2023-06-05T19:19

2023-06-05T19:19

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США не берутся прогнозировать, в каком направлении будет развиваться далее конфликт на Украине, однако считают, что Россия якобы в нем "уже проиграла", заявил в понедельник помощник главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль. "Тяжело сказать, в каком направлении будет развиваться война, но в целом, уже ясно, что Россия в ней проиграла. Ее целью было захватить Украину, а этого не случится. Другой ее задачей был ослабить НАТО, а произошло нечто совершенно противоположное", - заявил Каль, выступая в рамках молодежного саммита НАТО. Президент РФ Владимир Путин заявлял целью начавшейся в феврале 2022 года спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Каль также выступил с утверждением, что Россия из украинского конфликта якобы "выйдет слабее", нежели была до него. При этом ранее он же заявил, что выделение многомиллиардной военной помощи Украине "оказало давление" на военно-промышленный комплекс США. Путин ранее также заявлял, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Эксперт, преподаватель Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе Перес дель Позо, ранее в беседе РИА Новости отмечала, что ключевым бенефициаром конфликта на Украине являются США, которые получили значительную выгоду как от продаж оружия, так и экспорта газа по завышенной цене.

https://ria.ru/20230602/ssha-1875758145.html

https://ria.ru/20230603/kontrnastuplenie-1875901285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, сша, нато, министерство обороны сша