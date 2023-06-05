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"Зачем врешь?" Зеленского предупредили о ярости США после наступления ВСУ
"Зачем врешь?" Зеленского предупредили о ярости США после наступления ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
"Зачем врешь?" Зеленского предупредили о ярости США после наступления ВСУ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся скрыть от США большие потери ВСУ в технике и в живой силе после попытки наступления на южном участке фронта... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:50
2023-06-05T15:50
2023-06-05T15:50
политика
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владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся скрыть от США большие потери ВСУ в технике и в живой силе после попытки наступления на южном участке фронта утром 4 июня, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин."Зачем вы врете? Из космоса все видно, Запад это все опубликует — сколько танков потеряно, сколько бронемашин и всего остального. Но тогда, Зеленский, ваше вранье будет выглядеть еще хуже. Понятно, что вы начали там наступать. Но вы объяснили ребятам, что их ждет?" — задался вопросом эксперт.В понедельник Минобороны России сообщило, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. В ведомстве отметили, что "своих задач противник не добился, успеха не имел".
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политика, украина, сша, россия, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины
Политика, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
"Зачем врешь?" Зеленского предупредили о ярости США после наступления ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин: США скоро узнают о больших потерях ВСУ при наступлении на юге