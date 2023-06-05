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Эксперт из Европы назвала США ключевым бенефициаром конфликта на Украине - РИА Новости, 05.06.2023
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09:37 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/ukraina-1876164672.html
Эксперт из Европы назвала США ключевым бенефициаром конфликта на Украине
Эксперт из Европы назвала США ключевым бенефициаром конфликта на Украине - РИА Новости, 05.06.2023
Эксперт из Европы назвала США ключевым бенефициаром конфликта на Украине
Ключевым бенефициаром конфликта на Украине являются США, которые получили значительную выгоду как от продаж оружия, так и экспорта газа по завышенной цене,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:37
2023-06-05T09:37
россия
европа
украина
владимир путин
нато
евросоюз
в мире
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МАДРИД, 5 июн - РИА Новости. Ключевым бенефициаром конфликта на Украине являются США, которые получили значительную выгоду как от продаж оружия, так и экспорта газа по завышенной цене, сказала РИА Новости преподаватель Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе Перес дель Позо. "Ключевым бенефициаром этой войны являются Соединенные Штаты. Европейские страны и страны НАТО увеличивают свои расходы на оборону, и на эти средства покупают оружие у США. Более того, теперь Европа покупает газ у США по гораздо более высокой цене, чем покупала до этого у России. Возможность создания оборонной системы ЕС парализована или находится в руках США, которые все больше и больше привязывают к себе своих союзников", - сказала она. Отвечая на вопрос, почему Европа так настаивает на продолжении конфликта и отправке оружия даже в ущерб собственным интересам, Перес дель Позо объяснила, что страны Евросоюза придерживаются политики поддержки Украины до победного конца, нарратива, за которым вновь стоят США. "Страны ЕС не рассматривают мирный план, не прислушиваются к мнению Бразилии, Китая. Их основная цель - победить Россию. Стоит отметить, что, помимо США, немаловажную роль в этом вопросе играет нарратив Польши, вдохновляемой Великобританией. Таким образом, на европейской арене лидерами мнения являются ни Париж, ни Берлин, а именно Варшава", - считает эксперт. При этом она обратила внимание на то, что ни Европа, ни НАТО не спешат предоставить гарантии безопасности Украине, не принимают ее ни в ЕС, ни в альянс, объяснив это тем, что переговорный процесс по таким вопросам обычно довольно длительный, поскольку требует согласования множества сельскохозяйственных, промышленных, рыболовных, законодательных аспектов. "Следует помнить, что между странами ЕС должна быть определенная степень гармонизации. Интеграция страны, находящейся в состоянии войны, невозможна. В случае с НАТО интеграция Украины означала бы почти мировую войну, поскольку украинская территория была бы защищена статьей 5 устава НАТО (вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов НАТО рассматривается как нападение на весь альянс) и обязала бы альянс защищать своего нового партнера. Вооружение Украины и ее экономическая помощь без ее интеграции позволяют Европе помочь стране, но не участвовать самим в войне", - сказала Перес дель Позо. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230602/nastuplenie-1875861642.html
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россия, европа, украина, владимир путин, нато, евросоюз, в мире
Россия, Европа, Украина, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, В мире
Эксперт из Европы назвала США ключевым бенефициаром конфликта на Украине

Эксперт из Мадридского университета назвала США ключевым бенефициаром конфликта на Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МАДРИД, 5 июн - РИА Новости. Ключевым бенефициаром конфликта на Украине являются США, которые получили значительную выгоду как от продаж оружия, так и экспорта газа по завышенной цене, сказала РИА Новости преподаватель Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе Перес дель Позо.
"Ключевым бенефициаром этой войны являются Соединенные Штаты. Европейские страны и страны НАТО увеличивают свои расходы на оборону, и на эти средства покупают оружие у США. Более того, теперь Европа покупает газ у США по гораздо более высокой цене, чем покупала до этого у России. Возможность создания оборонной системы ЕС парализована или находится в руках США, которые все больше и больше привязывают к себе своих союзников", - сказала она.
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Отвечая на вопрос, почему Европа так настаивает на продолжении конфликта и отправке оружия даже в ущерб собственным интересам, Перес дель Позо объяснила, что страны Евросоюза придерживаются политики поддержки Украины до победного конца, нарратива, за которым вновь стоят США.
"Страны ЕС не рассматривают мирный план, не прислушиваются к мнению Бразилии, Китая. Их основная цель - победить Россию. Стоит отметить, что, помимо США, немаловажную роль в этом вопросе играет нарратив Польши, вдохновляемой Великобританией. Таким образом, на европейской арене лидерами мнения являются ни Париж, ни Берлин, а именно Варшава", - считает эксперт.
При этом она обратила внимание на то, что ни Европа, ни НАТО не спешат предоставить гарантии безопасности Украине, не принимают ее ни в ЕС, ни в альянс, объяснив это тем, что переговорный процесс по таким вопросам обычно довольно длительный, поскольку требует согласования множества сельскохозяйственных, промышленных, рыболовных, законодательных аспектов.
"Следует помнить, что между странами ЕС должна быть определенная степень гармонизации. Интеграция страны, находящейся в состоянии войны, невозможна. В случае с НАТО интеграция Украины означала бы почти мировую войну, поскольку украинская территория была бы защищена статьей 5 устава НАТО (вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов НАТО рассматривается как нападение на весь альянс) и обязала бы альянс защищать своего нового партнера. Вооружение Украины и ее экономическая помощь без ее интеграции позволяют Европе помочь стране, но не участвовать самим в войне", - сказала Перес дель Позо.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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