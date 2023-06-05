https://ria.ru/20230605/ukraina-1876141686.html

Российский офицер сообщил, что Киев гонит на передовую "теробороновцев"

Российский офицер сообщил, что Киев гонит на передовую "теробороновцев" - РИА Новости, 05.06.2023

Российский офицер сообщил, что Киев гонит на передовую "теробороновцев"

Своих самых подготовленных военных Киев держит в тыловых линиях обороны, тогда как на передний край отправляются наименее подготовленных новобранцы из... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T03:13

2023-06-05T03:13

2023-06-05T03:15

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Своих самых подготовленных военных Киев держит в тыловых линиях обороны, тогда как на передний край отправляются наименее подготовленных новобранцы из территориальной обороны, рассказал РИА Новости офицер Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Шмель". "На переднюю линию, на самую первую линию обороны они выставляют если не полностью подготовленных – где-то наполовину, теробороновцев, можно так сказать: обычное мясо, – то уже на второй линии обороны, на третьей, там уже стоят те контрактники, обкатанные подразделения, которые были в начале СВО, и вот они уже подготавливают территориальную оборону, которая у них на передней линии обороны", - сказал он. Военный подчеркнул, что и на первой линии есть матерые боевики, воюющие не первый год, но их намного меньше, чем было в начале СВО и чем новобранцев. При этом личный состав подразделений продолжает пополнятся. "У них все так же пополняются их бригады и полки тем количеством людей, которые им положены по штату, но они вот этих новых людей ставят на передовую, а те, которые у них уцелели уже, которые обкатанные, они их берегут", – сказал офицер российского спецназа.

https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876137559.html

киев

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киев, вооруженные силы рф