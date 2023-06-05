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Российский офицер сообщил, что Киев гонит на передовую "теробороновцев" - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:13 05.06.2023 (обновлено: 03:15 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/ukraina-1876141686.html
Российский офицер сообщил, что Киев гонит на передовую "теробороновцев"
Российский офицер сообщил, что Киев гонит на передовую "теробороновцев" - РИА Новости, 05.06.2023
Российский офицер сообщил, что Киев гонит на передовую "теробороновцев"
Своих самых подготовленных военных Киев держит в тыловых линиях обороны, тогда как на передний край отправляются наименее подготовленных новобранцы из... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T03:13
2023-06-05T03:15
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Своих самых подготовленных военных Киев держит в тыловых линиях обороны, тогда как на передний край отправляются наименее подготовленных новобранцы из территориальной обороны, рассказал РИА Новости офицер Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Шмель". "На переднюю линию, на самую первую линию обороны они выставляют если не полностью подготовленных – где-то наполовину, теробороновцев, можно так сказать: обычное мясо, – то уже на второй линии обороны, на третьей, там уже стоят те контрактники, обкатанные подразделения, которые были в начале СВО, и вот они уже подготавливают территориальную оборону, которая у них на передней линии обороны", - сказал он. Военный подчеркнул, что и на первой линии есть матерые боевики, воюющие не первый год, но их намного меньше, чем было в начале СВО и чем новобранцев. При этом личный состав подразделений продолжает пополнятся. "У них все так же пополняются их бригады и полки тем количеством людей, которые им положены по штату, но они вот этих новых людей ставят на передовую, а те, которые у них уцелели уже, которые обкатанные, они их берегут", – сказал офицер российского спецназа.
https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876137559.html
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киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы РФ
Российский офицер сообщил, что Киев гонит на передовую "теробороновцев"

Российский офицер с позывным "Шмель": ВСУ гонят на передовую новичков, а опытных берегут

© AP Photo / LibkosУкраинский военный на линии фронта возле Кременной
Украинский военный на линии фронта возле Кременной - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военный на линии фронта возле Кременной . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Своих самых подготовленных военных Киев держит в тыловых линиях обороны, тогда как на передний край отправляются наименее подготовленных новобранцы из территориальной обороны, рассказал РИА Новости офицер Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Шмель".
«
"На переднюю линию, на самую первую линию обороны они выставляют если не полностью подготовленных – где-то наполовину, теробороновцев, можно так сказать: обычное мясо, – то уже на второй линии обороны, на третьей, там уже стоят те контрактники, обкатанные подразделения, которые были в начале СВО, и вот они уже подготавливают территориальную оборону, которая у них на передней линии обороны", - сказал он.
Военный подчеркнул, что и на первой линии есть матерые боевики, воюющие не первый год, но их намного меньше, чем было в начале СВО и чем новобранцев. При этом личный состав подразделений продолжает пополнятся.
"У них все так же пополняются их бригады и полки тем количеством людей, которые им положены по штату, но они вот этих новых людей ставят на передовую, а те, которые у них уцелели уже, которые обкатанные, они их берегут", – сказал офицер российского спецназа.
Минобороны РФ о крупномасштабном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ
01:16
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы РФ
 
 
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