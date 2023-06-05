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Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в устье Днепра под Херсоном - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/udar-1876222646.html
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в устье Днепра под Херсоном
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в устье Днепра под Херсоном - РИА Новости, 05.06.2023
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в устье Днепра под Херсоном
Соединения группировки "Днепр" нанесли артиллерийский удар по позиции одного из подразделений украинских войск в район островов в дельте Днепра под Херсоном,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:36
2023-06-05T13:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 5 июн – РИА Новости. Соединения группировки "Днепр" нанесли артиллерийский удар по позиции одного из подразделений украинских войск в район островов в дельте Днепра под Херсоном, ликвидированы 18 солдат противника, также уничтожена установка "Град" с экипажем, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: РСЗО БМ-21 "Град" с экипажем в количестве 3 человек и боекомплектом и позиция одного из подразделений ВСУ. Потери: 18 военнослужащих ВСУ уничтожены, 14 - получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, на каховском направлении уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Ударник, погибли три украинских военных, четверо ранены.
https://ria.ru/20230605/terakty-1876212604.html
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вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в устье Днепра под Херсоном

ВС России уничтожили 18 украинских солдат, ударив по позициям в устье Днепра под Херсоном

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВыстрел 240-мм миномета 2С4 "Тюльпан" в зоне проведения спецоперации
Выстрел 240-мм миномета 2С4 Тюльпан в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Выстрел 240-мм миномета 2С4 "Тюльпан" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 5 июн – РИА Новости. Соединения группировки "Днепр" нанесли артиллерийский удар по позиции одного из подразделений украинских войск в район островов в дельте Днепра под Херсоном, ликвидированы 18 солдат противника, также уничтожена установка "Град" с экипажем, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: РСЗО БМ-21 "Град" с экипажем в количестве 3 человек и боекомплектом и позиция одного из подразделений ВСУ. Потери: 18 военнослужащих ВСУ уничтожены, 14 - получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, на каховском направлении уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Ударник, погибли три украинских военных, четверо ранены.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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