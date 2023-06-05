https://ria.ru/20230605/udar-1876222646.html
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в устье Днепра под Херсоном
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в устье Днепра под Херсоном - РИА Новости, 05.06.2023
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в устье Днепра под Херсоном
Соединения группировки "Днепр" нанесли артиллерийский удар по позиции одного из подразделений украинских войск в район островов в дельте Днепра под Херсоном,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:36
2023-06-05T13:36
2023-06-05T13:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871949407_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_394f476dc2dea0d8ece178dbef2d1975.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 5 июн – РИА Новости. Соединения группировки "Днепр" нанесли артиллерийский удар по позиции одного из подразделений украинских войск в район островов в дельте Днепра под Херсоном, ликвидированы 18 солдат противника, также уничтожена установка "Град" с экипажем, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: РСЗО БМ-21 "Град" с экипажем в количестве 3 человек и боекомплектом и позиция одного из подразделений ВСУ. Потери: 18 военнослужащих ВСУ уничтожены, 14 - получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, на каховском направлении уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Ударник, погибли три украинских военных, четверо ранены.
https://ria.ru/20230605/terakty-1876212604.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871949407_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_95a4640085d37f3f554212f199f3db32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в устье Днепра под Херсоном
ВС России уничтожили 18 украинских солдат, ударив по позициям в устье Днепра под Херсоном
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 5 июн – РИА Новости. Соединения группировки "Днепр" нанесли артиллерийский удар по позиции одного из подразделений украинских войск в район островов в дельте Днепра под Херсоном, ликвидированы 18 солдат противника, также уничтожена установка "Град" с экипажем, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: РСЗО БМ-21 "Град" с экипажем в количестве 3 человек и боекомплектом и позиция одного из подразделений ВСУ
. Потери: 18 военнослужащих ВСУ уничтожены, 14 - получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, на каховском направлении уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Ударник, погибли три украинских военных, четверо ранены.
ВС России уничтожили ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Белгородскую область