https://ria.ru/20230605/udar-1876222646.html

Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в устье Днепра под Херсоном

Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в устье Днепра под Херсоном - РИА Новости, 05.06.2023

Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в устье Днепра под Херсоном

Соединения группировки "Днепр" нанесли артиллерийский удар по позиции одного из подразделений украинских войск в район островов в дельте Днепра под Херсоном,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:36

2023-06-05T13:36

2023-06-05T13:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 5 июн – РИА Новости. Соединения группировки "Днепр" нанесли артиллерийский удар по позиции одного из подразделений украинских войск в район островов в дельте Днепра под Херсоном, ликвидированы 18 солдат противника, также уничтожена установка "Град" с экипажем, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: РСЗО БМ-21 "Град" с экипажем в количестве 3 человек и боекомплектом и позиция одного из подразделений ВСУ. Потери: 18 военнослужащих ВСУ уничтожены, 14 - получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, на каховском направлении уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Ударник, погибли три украинских военных, четверо ранены.

https://ria.ru/20230605/terakty-1876212604.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф