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Американский политик раскрыл, какой удар Россия нанесла по США

Американский политик раскрыл, какой удар Россия нанесла по США - РИА Новости, 05.06.2023

Американский политик раскрыл, какой удар Россия нанесла по США

Борьба России и стран БРИКС с долларом привела к началу обвала американской валюты, сообщил портал InfoBRICS со ссылкой на бывшего американского конгрессмена... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T11:53

2023-06-05T11:53

2023-06-05T11:53

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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Борьба России и стран БРИКС с долларом привела к началу обвала американской валюты, сообщил портал InfoBRICS со ссылкой на бывшего американского конгрессмена Рона Пола."Система, построенная на долларе, рухнет. Это уже началось. Каждый день вы будете читать очередную историю о том, что какая-нибудь крупная страна – это может быть Индия, Китай, Россия — заключает сделки по всему миру, используя местную валюту", — утверждает политик.По его словам, использование Россией и странами БРИКС других валют для экономических целей и совершения сделок приведет к неизбежному краху главенства доллара. Американская валюта не сможет пережить конкуренцию с другими странами."Это те трещины, которые нам видны. Прошедший год ознаменовался значительным сокращением использования доллара в качестве мировой резервной валюты. И это не конец. Я думаю, что процесс будет идти в том же направлении", — отметил бывший конгрессмен.Ранее заместитель главы МИД Сергей Рябков отмечал, что страны БРИКС ускорили переход на расчет в национальных валютах. По его словам, ограничение российского экспорта "стимулирует многие страны думать над альтернативами доллару".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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индия

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россия, индия, китай, рон пол, брикс, в мире, сша