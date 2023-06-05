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СМИ: заявления нового главы минфина Турции положительно восприняты рынком - РИА Новости, 05.06.2023
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06:21 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/turtsiya-1876146471.html
СМИ: заявления нового главы минфина Турции положительно восприняты рынком
СМИ: заявления нового главы минфина Турции положительно восприняты рынком - РИА Новости, 05.06.2023
СМИ: заявления нового главы минфина Турции положительно восприняты рынком
Первые заявления нового министра финансов Турции Мехмета Шимшека положительно восприняты участниками рынка, новая экономическая политика может положительно... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T06:21
2023-06-05T06:21
турция
мехмет шимшек
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АНКАРА, 5 июн – РИА Новости. Первые заявления нового министра финансов Турции Мехмета Шимшека положительно восприняты участниками рынка, новая экономическая политика может положительно сказаться на курсе национальной валюты по отношению к доллару в краткосрочной перспективе, пишет газета Dünya. Новый министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил в воскресенье, что главной целью для него станет достижение макрофинансовой стабильности и снижение инфляции. "Заявление Мехмета Шимшека о том, что прозрачность, последовательность, предсказуемость и соответствие международным нормам будут основными принципами в достижении цели повышения социального благосостояния, было воспринято участниками рынка "положительно". Изменения в управлении экономикой и подаваемые сигналы окажут положительное влияние на рынки в краткосрочной перспективе. Однако, как долго продлится эта позитивная атмосфера, будет зависеть от предпринимаемых шагов и непрерывности этих шагов", - пишет издание. Газета отмечает, что тем временем продолжается тенденция к росту курса доллара (USD) по отношению к турецкой лире (TL). "Однако в краткосрочной перспективе может наблюдаться нисходящее движение обменных курсов в связи с посланиями нового экономического руководства… В паритете USD / TL уровень 21,30 TL выделяется как точка сопротивления. При влиянии позитивной погоды снижение пары ниже 20,50 TL может вызвать движение к 19,75 TL. Ниже этого уровня следующей точкой поддержки будет уровень 18,60 TL", - уточняет издание. Турецкие СМИ представляют экс-вице-премьера и экс-главы минфина Шимшека как одного из самых профессиональных экономистов в стране, ранее сообщалось, что он получил гарантии от турецкого лидера относительно управления Центробанком и процентными ставками. Турецкая валюта после переизбрания Эрдогана теряет в цене по отношению к доллару и торгуется на уровне около 21 лиры за доллар. Годовая инфляция в Турции по итогам апреля составила 43,7%, снизившись за месяц с 50,5%, говорилось в сообщении статистического института страны (Turkstat). В свою очередь, независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель превысил 105%. ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.
https://ria.ru/20230605/turtsiya-1876144603.html
https://ria.ru/20221208/inflyatsiya-1837125015.html
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турция, мехмет шимшек
Турция, Мехмет Шимшек
СМИ: заявления нового главы минфина Турции положительно восприняты рынком

Dünya: первые заявления нового главы минфина Турции Шимшека положительно восприняты рынком

© AP Photo / DPA/ Christoph SchmidtМинистр финансов Турции Мехмет Шимшек
Министр финансов Турции Мехмет Шимшек - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / DPA/ Christoph Schmidt
Министр финансов Турции Мехмет Шимшек. Архивное фото
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АНКАРА, 5 июн – РИА Новости. Первые заявления нового министра финансов Турции Мехмета Шимшека положительно восприняты участниками рынка, новая экономическая политика может положительно сказаться на курсе национальной валюты по отношению к доллару в краткосрочной перспективе, пишет газета Dünya.
Новый министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил в воскресенье, что главной целью для него станет достижение макрофинансовой стабильности и снижение инфляции.
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"Заявление Мехмета Шимшека о том, что прозрачность, последовательность, предсказуемость и соответствие международным нормам будут основными принципами в достижении цели повышения социального благосостояния, было воспринято участниками рынка "положительно". Изменения в управлении экономикой и подаваемые сигналы окажут положительное влияние на рынки в краткосрочной перспективе. Однако, как долго продлится эта позитивная атмосфера, будет зависеть от предпринимаемых шагов и непрерывности этих шагов", - пишет издание.
Газета отмечает, что тем временем продолжается тенденция к росту курса доллара (USD) по отношению к турецкой лире (TL).
"Однако в краткосрочной перспективе может наблюдаться нисходящее движение обменных курсов в связи с посланиями нового экономического руководства… В паритете USD / TL уровень 21,30 TL выделяется как точка сопротивления. При влиянии позитивной погоды снижение пары ниже 20,50 TL может вызвать движение к 19,75 TL. Ниже этого уровня следующей точкой поддержки будет уровень 18,60 TL", - уточняет издание.
Турецкие СМИ представляют экс-вице-премьера и экс-главы минфина Шимшека как одного из самых профессиональных экономистов в стране, ранее сообщалось, что он получил гарантии от турецкого лидера относительно управления Центробанком и процентными ставками. Турецкая валюта после переизбрания Эрдогана теряет в цене по отношению к доллару и торгуется на уровне около 21 лиры за доллар.
Годовая инфляция в Турции по итогам апреля составила 43,7%, снизившись за месяц с 50,5%, говорилось в сообщении статистического института страны (Turkstat). В свою очередь, независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель превысил 105%. ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.
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