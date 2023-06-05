https://ria.ru/20230605/turtsiya-1876144603.html

Турция с 1 июля увеличит плату за проходы через черноморские проливы

Турция с 1 июля увеличит плату за проходы через черноморские проливы - РИА Новости, 05.06.2023

Турция с 1 июля увеличит плату за проходы через черноморские проливы

Турция с 1 июля повысит плату за проходы cудов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на восемь процентов, пишет газета "Айдынлык" со ссылкой на решение... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T05:18

2023-06-05T05:18

2023-06-05T09:38

турция

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дарданеллы

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АНКАРА, 5 июн — РИА Новости. Турция с 1 июля повысит плату за проходы cудов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на восемь процентов, пишет газета "Айдынлык" со ссылкой на решение Главного управления по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры страны."Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры объявило о новом положении в коэффициентах налогов и сборов, уплачиваемых за беспосадочный проход через турецкие проливы", — пишет издание.Анкара в октябре прошлого года уже в пять раз увеличила стоимость сборов за проход торговых судов через черноморские проливы. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов.Согласно Конвенции Монтре, базовая стоимость золотых франков в коэффициентах налогов и сборов, взымаемых с судов, которые пересекают проливы без захода в турецкие порты, повысят с 1 июля на 8,3 процента, до 4,42 доллара.Таким образом, доход, полученный от пересечения проливов, не считая лоцманских и буксирных услуг в предыдущие годы, как ожидается, достигнет 900 миллионов долларов в год.Газета уточняет, что при подписании конвенции Монтре золотой франк был приравнен к 0,8 доллара, в октябре прошлого года стоимость выросла до 4,08 доллара."Кроме того, было принято решение, что золотой франк отныне не будет фиксированным и будет обновляться Министерством транспорта и инфраструктуры в конце июня каждого года по состоянию на 1 июля", — сообщила газета.Конвенция Монтре сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход боевых кораблей через Босфор и Дарданеллы. Она также имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

https://ria.ru/20221201/bosfor-1835469394.html

https://ria.ru/20220326/turtsiya-1780228105.html

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турция, босфор, дарданеллы, в мире