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Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей - РИА Новости, 05.06.2023
Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:01
2023-06-05T15:01
2023-06-05T15:33
безопасность
россия
норвежское море
воздушно-космические силы россии
миг-31
ту-95мс
баренцево море
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны России. "Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", — говорится в сообщении.Полет продолжался около пяти часов.В ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
россия
норвежское море
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Полет ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
Полет ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
2023-06-05T15:01
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, норвежское море, воздушно-космические силы россии, миг-31, ту-95мс, баренцево море, видео
Безопасность, Россия, Норвежское море, Воздушно-космические силы России, МиГ-31, Ту-95МС, Баренцево море
Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей