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Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей - РИА Новости, 05.06.2023
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15:01 05.06.2023 (обновлено: 15:33 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/tu-1876242646.html
Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей - РИА Новости, 05.06.2023
Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:01
2023-06-05T15:33
безопасность
россия
норвежское море
воздушно-космические силы россии
миг-31
ту-95мс
баренцево море
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны России. &quot;Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана&quot;, — говорится в сообщении.Полет продолжался около пяти часов.В ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
россия
норвежское море
баренцево море
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7 495 645-6601
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353
60
Полет ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
Полет ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
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РИА Новости
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безопасность, россия, норвежское море, воздушно-космические силы россии, миг-31, ту-95мс, баренцево море, видео
Безопасность, Россия, Норвежское море, Воздушно-космические силы России, МиГ-31, Ту-95МС, Баренцево море
Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны России.
2023-06-05T15:01
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Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны России.
«

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", — говорится в сообщении.

Полет продолжался около пяти часов.
В ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
 
БезопасностьРоссияНорвежское мореВоздушно-космические силы РоссииМиГ-31Ту-95МСБаренцево море
 
 
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