https://ria.ru/20230605/troitsa-1876144755.html

Священник объяснил, что будет в храмах после празднования Троицы

Священник объяснил, что будет в храмах после празднования Троицы - РИА Новости, 05.06.2023

Священник объяснил, что будет в храмах после празднования Троицы

После празднования дня Святой Троицы, или Пятидесятницы, в храмах Русской православной церкви особенно прославляют третье Лицо Троицы – Святого Духа, который... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T05:25

2023-06-05T05:25

2023-06-05T05:25

религия

александр волков (боец)

иисус христос

день святой троицы

русская православная церковь

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. После празднования дня Святой Троицы, или Пятидесятницы, в храмах Русской православной церкви особенно прославляют третье Лицо Троицы – Святого Духа, который действует и сейчас через церковные таинства, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Русская православная церковь в этом году встретила день Святой Троицы 4 июня. В этот день вспоминают о сошествии Святого Духа на апостолов, а через них – на всех людей (христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын – то есть Иисус Христос – и Святой Дух). На следующий день, 5 июня, в Церкви – так называемый Духов день. "Духов день – второй день праздника Пятидесятницы. Второй день любого великого праздника содержит в себе продолжение воспоминания события, акцент на главных его участниках. Так и здесь особым образом прославляется третье лицо Святой Троицы – Святой Дух. Этим Церковь напоминает, что мы верим в Троицу, Бога единого в трех Лицах, каждое из которых особым образом действует в нашем мире. Действие Духа Святого – в наполнении Церкви благодатной силой Божией, которая проявляется в Таинствах и действует на каждого члена Церкви", – сказал Волков. День Святой Троицы (Пятидесятницы) - один из "двунадесятых", 12 главных церковных праздников. Дата подвижная, отмечается на 50-й день после Пасхи. Согласно Евангелию, после своего Воскресения Иисус Христос являлся людям, после чего вознесся на небо (праздник Вознесения Христова). Считается, что Иисус "оставил" учеников не просто так. Он проповедовал, что для апостолов будет лучше, если он уйдет, так как в противном случае "утешитель (Дух Святой - ред.) не приидет к вам" (Ин.16:7). Как говорит Церковь, Дух сошел через десять дней после Вознесения, или через 50 - после Воскресения: в День Святой Троицы. Отсюда и второе названия праздника – Пятидесятница. После этого апостолы заговорили на разных языках и распространили учение Христа в мире. Троица или сошествие Святого Духа считается рождением христианской церкви.

https://ria.ru/20230519/molitva-1872793562.html

https://ria.ru/20230513/svyaschennik-1871542337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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александр волков (боец), иисус христос, день святой троицы, русская православная церковь