https://ria.ru/20230605/trevoga-1876153086.html
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.06.2023
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу снова объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T08:33
2023-06-05T08:33
2023-06-05T08:52
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Воздушную тревогу снова объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Сигнал об опасности прозвучал в 8:15 (совпадает с мск). Ранее сегодня воздушную тревогу объявляли в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях. Спустя некоторое время ее отменили. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876137559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу