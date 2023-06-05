https://ria.ru/20230605/trevoga-1876153086.html

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.06.2023

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу снова объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T08:33

2023-06-05T08:33

2023-06-05T08:52

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Воздушную тревогу снова объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Сигнал об опасности прозвучал в 8:15 (совпадает с мск). Ранее сегодня воздушную тревогу объявляли в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях. Спустя некоторое время ее отменили. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876137559.html

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николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, николаевская область