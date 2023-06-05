https://ria.ru/20230605/trevoga-1876150038.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.06.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T07:47
2023-06-05T07:47
2023-06-05T07:47
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
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вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в 7.38 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ, В мире
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу