https://ria.ru/20230605/tof-1876144405.html
Тихоокеанский флот начал учения с участием более 60 кораблей и судов
Тихоокеанский флот начал учения с участием более 60 кораблей и судов - РИА Новости, 05.06.2023
Тихоокеанский флот начал учения с участием более 60 кораблей и судов
Тихоокеанский флот начал учения в Японском и Охотском морях с участием более 60 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщили в пресс-службе флота. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T05:10
2023-06-05T05:10
2023-06-05T08:31
охотское море
виктор лиина
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Тихоокеанский флот начал учения в Японском и Охотском морях с участием более 60 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщили в пресс-службе флота."В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота (ТОФ) на 2023 год в период с 5 по 20 июня в акватории Японского и Охотского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне", — сказали в пресс-службе.В маневрах также около 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих.Сейчас силы Тихоокеанского флота развернуты в назначенных районах и "приступили к отработке практических задач в рамках оперативного учения в дальней морской зоне".При практических действиях корабельные тактические группы совместно с морской авиацией займутся поиском и слежением за подводными лодками условного противника, проведут учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям, в том числе ракетные и артиллерийские стрельбы. Кроме того, флот отработает организацию противовоздушной обороны корабельных отрядов, а также вопросы материально-технического обеспечения сил в море.
https://ria.ru/20230521/tof-1873184427.html
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охотское море, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Охотское море, Виктор Лиина, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Тихоокеанский флот начал учения с участием более 60 кораблей и судов
ТОФ начал учения в Японском и Охотском морях с участием более 60 боевых кораблей и судов
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
Тихоокеанский флот начал учения в Японском и Охотском морях с участием более 60 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщили
в пресс-службе флота.
«
"В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота (ТОФ) на 2023 год в период с 5 по 20 июня в акватории Японского и Охотского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне", — сказали в пресс-службе.
В маневрах также около 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих.
Сейчас силы Тихоокеанского флота развернуты в назначенных районах и "приступили к отработке практических задач в рамках оперативного учения в дальней морской зоне".
При практических действиях корабельные тактические группы совместно с морской авиацией займутся поиском и слежением за подводными лодками условного противника, проведут учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям, в том числе ракетные и артиллерийские стрельбы.
Кроме того, флот отработает организацию противовоздушной обороны корабельных отрядов, а также вопросы материально-технического обеспечения сил в море.
В ближайшие годы ТОФ пополнят новые фрегаты, корветы и атомные подлодки