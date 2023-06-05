https://ria.ru/20230605/tof-1876144405.html

Тихоокеанский флот начал учения с участием более 60 кораблей и судов

Тихоокеанский флот начал учения с участием более 60 кораблей и судов - РИА Новости, 05.06.2023

Тихоокеанский флот начал учения с участием более 60 кораблей и судов

Тихоокеанский флот начал учения в Японском и Охотском морях с участием более 60 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщили в пресс-службе флота. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T05:10

2023-06-05T05:10

2023-06-05T08:31

охотское море

виктор лиина

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Тихоокеанский флот начал учения в Японском и Охотском морях с участием более 60 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщили в пресс-службе флота."В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота (ТОФ) на 2023 год в период с 5 по 20 июня в акватории Японского и Охотского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне", — сказали в пресс-службе.В маневрах также около 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих.Сейчас силы Тихоокеанского флота развернуты в назначенных районах и "приступили к отработке практических задач в рамках оперативного учения в дальней морской зоне".При практических действиях корабельные тактические группы совместно с морской авиацией займутся поиском и слежением за подводными лодками условного противника, проведут учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям, в том числе ракетные и артиллерийские стрельбы. Кроме того, флот отработает организацию противовоздушной обороны корабельных отрядов, а также вопросы материально-технического обеспечения сил в​ море.

https://ria.ru/20230521/tof-1873184427.html

охотское море

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охотское море, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность