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ВС России уничтожили ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Белгородскую область - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 05.06.2023 (обновлено: 14:00 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/terakty-1876212604.html
ВС России уничтожили ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Белгородскую область
ВС России уничтожили ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Белгородскую область - РИА Новости, 05.06.2023
ВС России уничтожили ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Белгородскую область
В воскресенье Вооруженные силы России и Пограничная служба ФСБ сорвали попытку двух групп украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область, сообщило... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:07
2023-06-05T14:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
россия
фсб
украина
вооруженные силы украины
волчанск
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В воскресенье Вооруженные силы России и Пограничная служба ФСБ сорвали попытку двух групп украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.Накануне днем около 13:00 мск боевики попытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки. Они действовали под прикрытием интенсивного артиллерийского огня, который открыли ВСУ по гражданским объектам.&quot;Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены&quot;, — уточнили в ведомстве.Всего российские военные ликвидировали до десяти украинских диверсантов, две лодки и бронеавтомобиль.Кроме того, артиллерии во время контрбатарейной борьбы удалось подавить пять минометных взводов противника, а также вывести из строя РСЗО "Град" в районе Волчанска Харьковской области и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносивших удары по российской территории.О попытке украинских диверсантов проникнуть в Новую Таволжанку через реку сообщил вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позднее в тот же день в Минобороны уточнили, что боевики отступили после российского артиллерийского обстрела.Киев не первый раз пытается устроить диверсию в Белгородской области. Так, 22 мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Российской армии удалось отбить атаку и уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230605/obstrely-1876169513.html
белгородская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, россия, фсб, украина, вооруженные силы украины, волчанск, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Россия, ФСБ, Украина, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Вячеслав Гладков
ВС России уничтожили ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Белгородскую область

ВС России и ФСБ уничтожили диверсантов, пытавшихся проникнуть в Белгородскую область

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В воскресенье Вооруженные силы России и Пограничная служба ФСБ сорвали попытку двух групп украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
Накануне днем около 13:00 мск боевики попытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки. Они действовали под прикрытием интенсивного артиллерийского огня, который открыли ВСУ по гражданским объектам.
«

"Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены", — уточнили в ведомстве.

Всего российские военные ликвидировали до десяти украинских диверсантов, две лодки и бронеавтомобиль.
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Вчера, 10:17
Кроме того, артиллерии во время контрбатарейной борьбы удалось подавить пять минометных взводов противника, а также вывести из строя РСЗО "Град" в районе Волчанска Харьковской области и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносивших удары по российской территории.
О попытке украинских диверсантов проникнуть в Новую Таволжанку через реку сообщил вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позднее в тот же день в Минобороны уточнили, что боевики отступили после российского артиллерийского обстрела.
Киев не первый раз пытается устроить диверсию в Белгородской области. Так, 22 мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Российской армии удалось отбить атаку и уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 июня, 17:27
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская областьРоссияФСБУкраинаВооруженные силы УкраиныВолчанскВячеслав Гладков
 
 
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