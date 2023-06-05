https://ria.ru/20230605/terakty-1876212604.html
ВС России уничтожили ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Белгородскую область
ВС России уничтожили ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Белгородскую область - РИА Новости, 05.06.2023
ВС России уничтожили ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Белгородскую область
В воскресенье Вооруженные силы России и Пограничная служба ФСБ сорвали попытку двух групп украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область, сообщило... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:07
2023-06-05T13:07
2023-06-05T14:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
россия
фсб
украина
вооруженные силы украины
волчанск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292240_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a715314ff601655bb7c9b864e1c05257.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В воскресенье Вооруженные силы России и Пограничная служба ФСБ сорвали попытку двух групп украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.Накануне днем около 13:00 мск боевики попытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки. Они действовали под прикрытием интенсивного артиллерийского огня, который открыли ВСУ по гражданским объектам."Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены", — уточнили в ведомстве.Всего российские военные ликвидировали до десяти украинских диверсантов, две лодки и бронеавтомобиль.Кроме того, артиллерии во время контрбатарейной борьбы удалось подавить пять минометных взводов противника, а также вывести из строя РСЗО "Град" в районе Волчанска Харьковской области и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносивших удары по российской территории.О попытке украинских диверсантов проникнуть в Новую Таволжанку через реку сообщил вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позднее в тот же день в Минобороны уточнили, что боевики отступили после российского артиллерийского обстрела.Киев не первый раз пытается устроить диверсию в Белгородской области. Так, 22 мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Российской армии удалось отбить атаку и уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230605/obstrely-1876169513.html
белгородская область
россия
украина
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292240_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0bd49e01781d61bf3d82858ea76e43cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, россия, фсб, украина, вооруженные силы украины, волчанск, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Россия, ФСБ, Украина, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Вячеслав Гладков
ВС России уничтожили ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Белгородскую область
ВС России и ФСБ уничтожили диверсантов, пытавшихся проникнуть в Белгородскую область