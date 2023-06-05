https://ria.ru/20230605/terakty-1876212604.html

ВС России уничтожили ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Белгородскую область

ВС России уничтожили ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Белгородскую область - РИА Новости, 05.06.2023

ВС России уничтожили ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Белгородскую область

В воскресенье Вооруженные силы России и Пограничная служба ФСБ сорвали попытку двух групп украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область, сообщило... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:07

2023-06-05T13:07

2023-06-05T14:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

россия

фсб

украина

вооруженные силы украины

волчанск

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В воскресенье Вооруженные силы России и Пограничная служба ФСБ сорвали попытку двух групп украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.Накануне днем около 13:00 мск боевики попытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки. Они действовали под прикрытием интенсивного артиллерийского огня, который открыли ВСУ по гражданским объектам."Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены", — уточнили в ведомстве.Всего российские военные ликвидировали до десяти украинских диверсантов, две лодки и бронеавтомобиль.Кроме того, артиллерии во время контрбатарейной борьбы удалось подавить пять минометных взводов противника, а также вывести из строя РСЗО "Град" в районе Волчанска Харьковской области и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносивших удары по российской территории.О попытке украинских диверсантов проникнуть в Новую Таволжанку через реку сообщил вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позднее в тот же день в Минобороны уточнили, что боевики отступили после российского артиллерийского обстрела.Киев не первый раз пытается устроить диверсию в Белгородской области. Так, 22 мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Российской армии удалось отбить атаку и уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230605/obstrely-1876169513.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, россия, фсб, украина, вооруженные силы украины, волчанск, вячеслав гладков