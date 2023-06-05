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В Грузии планируют построить новый международный аэропорт рядом с Тбилиси - РИА Новости, 05.06.2023
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Туризм
 
17:06 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/tbilisi-1876271588.html
В Грузии планируют построить новый международный аэропорт рядом с Тбилиси
В Грузии планируют построить новый международный аэропорт рядом с Тбилиси - РИА Новости, 05.06.2023
В Грузии планируют построить новый международный аэропорт рядом с Тбилиси
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в понедельник о решении построить рядом с Тбилиси новый международный аэропорт. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:06
2023-06-05T17:06
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ТБИЛИСИ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в понедельник о решении построить рядом с Тбилиси новый международный аэропорт. "Мы пришли к решению о необходимости строительства нового аэропорта, который будет международным, современного уровня. Самым оптимальным местом для этого кажется Вазиани, бывший аэродром. Хотим пригласить к нам наилучших архитекторов, проектировщиков и специалистов, чтобы изучить данное место и принять окончательное решение", – заявил премьер на правительственном заседании в понедельник. По его словам, изначально планировалось провести модернизацию и расширение существующего в Тбилиси международного аэропорта, однако из-за определенных ограничений принято решение о строительстве воздушной гавани в новом месте. Вазиани – стратегически важная военная авиабаза, находящаяся в 20 километрах к востоку от столицы Грузии Тбилиси. Там обычно проводятся международные военные учения.Действующий международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели управляется турецким холдингом TAV Airports и был модернизирован в 2007 году.
https://ria.ru/20230525/gruziya-1873689308.html
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новости - туризм, в мире, тбилиси, грузия, ираклий гарибашвили, туризм
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Тбилиси, Грузия, Ираклий Гарибашвили, Туризм
В Грузии планируют построить новый международный аэропорт рядом с Тбилиси

Власти Грузии планируют построить рядом с Тбилиси новый международный аэропорт

© iStock.com / nnocciolaВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© iStock.com / nnocciola
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в понедельник о решении построить рядом с Тбилиси новый международный аэропорт.
"Мы пришли к решению о необходимости строительства нового аэропорта, который будет международным, современного уровня. Самым оптимальным местом для этого кажется Вазиани, бывший аэродром. Хотим пригласить к нам наилучших архитекторов, проектировщиков и специалистов, чтобы изучить данное место и принять окончательное решение", – заявил премьер на правительственном заседании в понедельник.
По его словам, изначально планировалось провести модернизацию и расширение существующего в Тбилиси международного аэропорта, однако из-за определенных ограничений принято решение о строительстве воздушной гавани в новом месте.
Вазиани – стратегически важная военная авиабаза, находящаяся в 20 километрах к востоку от столицы Грузии Тбилиси. Там обычно проводятся международные военные учения.
Действующий международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели управляется турецким холдингом TAV Airports и был модернизирован в 2007 году.
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