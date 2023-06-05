https://ria.ru/20230605/tailand-1876179227.html
Таиланд рассчитывает принять миллион туристов из России
Таиланд рассчитывает принять миллион туристов из России - РИА Новости, 05.06.2023
Таиланд рассчитывает принять миллион туристов из России
По итогам 2023 года Таиланд рассчитывает восстановить турпоток более чем на 70 процентов от объемов 2019 года, в стране увеличат количество русскоговорящих... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:32
2023-06-05T11:32
2023-06-05T11:32
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844175527_0:0:3276:1843_1920x0_80_0_0_16fd8b938734b9ed69ad380abe3aa892.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. По итогам 2023 года Таиланд рассчитывает восстановить турпоток более чем на 70 процентов от объемов 2019 года, в стране увеличат количество русскоговорящих гидов, а также предложат гостям новые локации, сообщает АТОР."По итогам года мы планируем принять порядка 25-30 миллионов туристов, из которых один придется на россиян. При достижении поставленных задач, мы сможем говорить о более чем 70-процентном восстановлении турпотока", - сказал региональный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасин Тапен. Он напомнил, что в 2019 году Таиланд принял 40 миллионов гостей, из них из России – чуть менее 1,5 миллиона.Тирасин Тапен считает, что активно восстанавливающийся турпоток из нашей страны обнажил важную проблему, порожденную пандемией – нехватку русскоговорящих гидов."Во время пандемии ряды в том числе русскоговорящих гидов в Таиланде заметно поредели. В отсутствии туристов из России гиды начали искать себе другую работу, - объяснил он. - Пандемия завершилась, а вот гиды вернулись не все. Если говорить о таиландских специалистах, умеющих говорить на русском, то их и до пандемии было многим меньше, чем англоговорящих, а также гидов, говорящих на китайском языке". Он подчеркнул, что таиландских гидов будут активно обучать русскому языку.В гостиницах, по словам Тапена, у туристов из нашей страны проблем нет. Всю необходимую информацию дает гид принимающей компании, также в некоторых отелях есть специалисты, владеющие русским языком.В гостиницах, находящихся на пока менее популярных курортах Таиланда, например, в провинции Краби, готовы будут взять на работу русскоговорящих гидов сразу, как только доля российских гостей достигнет уровня 40-50 процентов от общей загрузки.
https://ria.ru/20230521/turtsiya-1872916884.html
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844175527_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_a8fd67c8f8275723b3e113e46251835d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Таиланд рассчитывает принять миллион туристов из России
Таиланд планирует принять 25-30 миллионов туристов, в том числе – из России
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
По итогам 2023 года Таиланд рассчитывает восстановить турпоток более чем на 70 процентов от объемов 2019 года, в стране увеличат количество русскоговорящих гидов, а также предложат гостям новые локации, сообщает
АТОР.
"По итогам года мы планируем принять порядка 25-30 миллионов туристов, из которых один придется на россиян. При достижении поставленных задач, мы сможем говорить о более чем 70-процентном восстановлении турпотока", - сказал региональный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасин Тапен. Он напомнил, что в 2019 году Таиланд принял 40 миллионов гостей, из них из России – чуть менее 1,5 миллиона.
Тирасин Тапен считает, что активно восстанавливающийся турпоток из нашей страны обнажил важную проблему, порожденную пандемией – нехватку русскоговорящих гидов.
"Во время пандемии ряды в том числе русскоговорящих гидов в Таиланде заметно поредели. В отсутствии туристов из России гиды начали искать себе другую работу, - объяснил он. - Пандемия завершилась, а вот гиды вернулись не все. Если говорить о таиландских специалистах, умеющих говорить на русском, то их и до пандемии было многим меньше, чем англоговорящих, а также гидов, говорящих на китайском языке". Он подчеркнул, что таиландских гидов будут активно обучать русскому языку.
В гостиницах, по словам Тапена, у туристов из нашей страны проблем нет. Всю необходимую информацию дает гид принимающей компании, также в некоторых отелях есть специалисты, владеющие русским языком.
В гостиницах, находящихся на пока менее популярных курортах Таиланда, например, в провинции Краби
, готовы будут взять на работу русскоговорящих гидов сразу, как только доля российских гостей достигнет уровня 40-50 процентов от общей загрузки.
Вместо Турции. В каких странах пляжный отдых дешевле, чем в Аланье и Белеке