https://ria.ru/20230605/tailand-1876179227.html

Таиланд рассчитывает принять миллион туристов из России

Таиланд рассчитывает принять миллион туристов из России - РИА Новости, 05.06.2023

Таиланд рассчитывает принять миллион туристов из России

По итогам 2023 года Таиланд рассчитывает восстановить турпоток более чем на 70 процентов от объемов 2019 года, в стране увеличат количество русскоговорящих... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T11:32

2023-06-05T11:32

2023-06-05T11:32

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. По итогам 2023 года Таиланд рассчитывает восстановить турпоток более чем на 70 процентов от объемов 2019 года, в стране увеличат количество русскоговорящих гидов, а также предложат гостям новые локации, сообщает АТОР."По итогам года мы планируем принять порядка 25-30 миллионов туристов, из которых один придется на россиян. При достижении поставленных задач, мы сможем говорить о более чем 70-процентном восстановлении турпотока", - сказал региональный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасин Тапен. Он напомнил, что в 2019 году Таиланд принял 40 миллионов гостей, из них из России – чуть менее 1,5 миллиона.Тирасин Тапен считает, что активно восстанавливающийся турпоток из нашей страны обнажил важную проблему, порожденную пандемией – нехватку русскоговорящих гидов."Во время пандемии ряды в том числе русскоговорящих гидов в Таиланде заметно поредели. В отсутствии туристов из России гиды начали искать себе другую работу, - объяснил он. - Пандемия завершилась, а вот гиды вернулись не все. Если говорить о таиландских специалистах, умеющих говорить на русском, то их и до пандемии было многим меньше, чем англоговорящих, а также гидов, говорящих на китайском языке". Он подчеркнул, что таиландских гидов будут активно обучать русскому языку.В гостиницах, по словам Тапена, у туристов из нашей страны проблем нет. Всю необходимую информацию дает гид принимающей компании, также в некоторых отелях есть специалисты, владеющие русским языком.В гостиницах, находящихся на пока менее популярных курортах Таиланда, например, в провинции Краби, готовы будут взять на работу русскоговорящих гидов сразу, как только доля российских гостей достигнет уровня 40-50 процентов от общей загрузки.

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море