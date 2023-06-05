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Сунак осудил протест беженцев у отеля в Лондоне - РИА Новости, 05.06.2023
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15:11 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/sunak-1876244624.html
Сунак осудил протест беженцев у отеля в Лондоне
Сунак осудил протест беженцев у отеля в Лондоне - РИА Новости, 05.06.2023
Сунак осудил протест беженцев у отеля в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления в Кенте, которое транслировал телеканал Sky News, осудил действия беженцев, забаррикадировавших... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:11
2023-06-05T15:11
в мире
лондон
великобритания
ла-манш
риши сунак
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления в Кенте, которое транслировал телеканал Sky News, осудил действия беженцев, забаррикадировавших вход в гостиницу в центре Лондона из-за отказа предоставить каждому одноместный номер. Ранее газета Telegraph сообщала, что нелегальные беженцы устроили протесты у гостиницы в центре Лондона и забаррикадировали вход в здание из-за отказа предоставить каждому по комнате. Кроме того, мигранты заявили, что будут спать на тротуаре около гостиницы, пока британское МВД не вмешается в ситуацию. "Если вы прибываете сюда (в Британию - ред.) нелегально, прося убежища от смерти, пыток или преследования, тогда вы должны быть готовы делить оплачиваемый налогоплательщиками номер в гостинице в центральном Лондоне", - сказал Сунак во время своего визита в английский Кент, где он выступил с заявлением по планам властей остановить поток мигрантов.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022 году, превысило 44 тысячи человек. Ранее британские СМИ писали, что страна тратит около 7 миллионов фунтов стерлингов в день на содержание мигрантов в гостиницах.
https://ria.ru/20230329/bezhentsy-1861651229.html
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в мире, лондон, великобритания, ла-манш, риши сунак
В мире, Лондон, Великобритания, Ла-Манш, Риши Сунак
Сунак осудил протест беженцев у отеля в Лондоне

Сунак осудил протест беженцев у отеля в Лондоне из-за отказа заселить их в личные номера

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления в Кенте, которое транслировал телеканал Sky News, осудил действия беженцев, забаррикадировавших вход в гостиницу в центре Лондона из-за отказа предоставить каждому одноместный номер.
Ранее газета Telegraph сообщала, что нелегальные беженцы устроили протесты у гостиницы в центре Лондона и забаррикадировали вход в здание из-за отказа предоставить каждому по комнате. Кроме того, мигранты заявили, что будут спать на тротуаре около гостиницы, пока британское МВД не вмешается в ситуацию.
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"Если вы прибываете сюда (в Британию - ред.) нелегально, прося убежища от смерти, пыток или преследования, тогда вы должны быть готовы делить оплачиваемый налогоплательщиками номер в гостинице в центральном Лондоне", - сказал Сунак во время своего визита в английский Кент, где он выступил с заявлением по планам властей остановить поток мигрантов.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022 году, превысило 44 тысячи человек. Ранее британские СМИ писали, что страна тратит около 7 миллионов фунтов стерлингов в день на содержание мигрантов в гостиницах.
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