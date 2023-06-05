https://ria.ru/20230605/su-27-1876213455.html
В районе Закотного в ДНР сбили украинский самолет Су-27
В районе Закотного в ДНР сбили украинский самолет Су-27 - РИА Новости, 05.06.2023
В районе Закотного в ДНР сбили украинский самолет Су-27
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 13 беспилотников, а также 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в понедельник РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:10
2023-06-05T13:10
2023-06-05T13:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
россия
су-27
безопасность
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 13 беспилотников, а также 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Закотное Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган"", - говорится в сообщении.Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шевченково, Ольшана Харьковской области, Золотаревка, Кременная Луганской народной республики, Владимировка, Кирилловка, Старомлыновка Донецкой народной республики и Забарино Херсонской области, отметили в Минобороны.Всего с начала спецоперации уничтожены 433 украинских военных самолета, 236 вертолетов, 4486 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9431 танк и других боевых бронированных машин, 1114 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10688 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230605/drony-1876213271.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, украина, россия, су-27, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Су-27, Безопасность
В районе Закотного в ДНР сбили украинский самолет Су-27
Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-27 и 13 дронов