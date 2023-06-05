https://ria.ru/20230605/strakhi-1876175143.html

"Страхи/Детские травмы". До сих пор боюсь "ночных монстров"

"Страхи/Детские травмы". До сих пор боюсь "ночных монстров" - РИА Новости, 05.06.2023

"Страхи/Детские травмы". До сих пор боюсь "ночных монстров"

Мирослава с раннего детства боится темноты, поэтому спит только со включенным светом. Сейчас героине 27 лет, а страх до сих пор есть. Причем он проявляется вне зависимости от того, где ночует Мирослава: у себя или у других дома. Недавно девушка заметила, что по утрам, когда проснется, начинает будто бы укачивать себя. Как перестать бояться?

2023-06-05T12:00

2023-06-05T12:00

2023-06-05T12:00

страхи

наталья лосева

психология

травмы

сон

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"Страхи/Детские травмы". До сих пор боюсь "ночных монстров" Мирослава с раннего детства боится темноты, поэтому спит только со включенным светом. Сейчас героине 27 лет, а страх до сих пор есть. Причем он проявляется вне зависимости от того, где ночует Мирослава: у себя или у других дома. Недавно девушка заметила, что по утрам, когда проснется, начинает будто бы укачивать себя. Как перестать бояться? audio/mpeg

"Страхи/Детские травмы". До сих пор боюсь "ночных монстров" Мирослава с раннего детства боится темноты, поэтому спит только со включенным светом. Сейчас героине 27 лет, а страх до сих пор есть. Причем он проявляется вне зависимости от того, где ночует Мирослава: у себя или у других дома. Недавно девушка заметила, что по утрам, когда проснется, начинает будто бы укачивать себя. Как перестать бояться? audio/mpeg

Историю героини Мирославы разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, травмы, сон, аудио