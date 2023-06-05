https://ria.ru/20230605/strakhi-1876175143.html
"Страхи/Детские травмы". До сих пор боюсь "ночных монстров"
"Страхи/Детские травмы". До сих пор боюсь "ночных монстров" - РИА Новости, 05.06.2023
"Страхи/Детские травмы". До сих пор боюсь "ночных монстров"
Мирослава с раннего детства боится темноты, поэтому спит только со включенным светом. Сейчас героине 27 лет, а страх до сих пор есть. Причем он проявляется вне зависимости от того, где ночует Мирослава: у себя или у других дома. Недавно девушка заметила, что по утрам, когда проснется, начинает будто бы укачивать себя. Как перестать бояться?
2023-06-05T12:00
2023-06-05T12:00
2023-06-05T12:00
страхи
наталья лосева
психология
травмы
сон
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"Страхи/Детские травмы". До сих пор боюсь "ночных монстров"
Мирослава с раннего детства боится темноты, поэтому спит только со включенным светом. Сейчас героине 27 лет, а страх до сих пор есть. Причем он проявляется вне зависимости от того, где ночует Мирослава: у себя или у других дома. Недавно девушка заметила, что по утрам, когда проснется, начинает будто бы укачивать себя. Как перестать бояться?
audio/mpeg
"Страхи/Детские травмы". До сих пор боюсь "ночных монстров"
Мирослава с раннего детства боится темноты, поэтому спит только со включенным светом. Сейчас героине 27 лет, а страх до сих пор есть. Причем он проявляется вне зависимости от того, где ночует Мирослава: у себя или у других дома. Недавно девушка заметила, что по утрам, когда проснется, начинает будто бы укачивать себя. Как перестать бояться?
audio/mpeg
Историю героини Мирославы разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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наталья лосева, психология, травмы, сон, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология, травмы, сон
"Страхи/Детские травмы". До сих пор боюсь "ночных монстров"
Мирослава с раннего детства боится темноты, поэтому спит только со включенным светом. Сейчас героине 27 лет, а страх до сих пор есть. Причем он проявляется вне зависимости от того, где ночует Мирослава: у себя или у других дома. Недавно девушка заметила, что по утрам, когда проснется, начинает будто бы укачивать себя. Как перестать бояться?