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Смерть, голод, забвение: чего еще веками боятся русские - РИА Новости, 05.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 05.06.2023 (обновлено: 08:02 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/strakhi-1874717036.html
Смерть, голод, забвение: чего еще веками боятся русские
Смерть, голод, забвение: чего еще веками боятся русские - РИА Новости, 05.06.2023
Смерть, голод, забвение: чего еще веками боятся русские
Художники и писатели любят работать с темой страха: сейчас в столичном "ГЭС-2" демонстрируется экспозиция "Чародеи", в 2022 году в Москве и Санкт-Петербурге... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T08:00
2023-06-05T08:02
культура
россия
иван билибин (художник)
александр блок (поэт)
стиль жизни
психология
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Художники и писатели любят работать с темой страха: сейчас в столичном "ГЭС-2" демонстрируется экспозиция "Чародеи", в 2022 году в Москве и Санкт-Петербурге прошла выставка "Явь и Навь", а книжные магазины полны хорроров и мистических фэнтези. Чего боялись русские с давних времен — в материале РИА Новости.Дети, баня и птица на голове Страх за детей, с которыми может "что-то случиться", в 2023-м у россиян на первом месте, сообщает РБК. Корни здесь древние — в славянской мифологии много младенцев и подростков, которые погибают и возвращаются в мир безобразной нежитью.Например, игоша — нежеланный ребенок, умерший без крещения и похороненный не на кладбище. Предки представляли его младенцем без рук и ног, но с очень громким голосом. Кстати, в знаменитой компьютерной игре "Ведьмак" игоша — отвратительное чудовище, которое крайне сложно победить.Славяне верили, что некрещеные дети после смерти могут превратиться в мавок (русалок) и леших. Гоголь так описывает их в повести "Страшная месть": "В час, когда вечерняя заря тухнет, еще не являются звезды, не горит месяц, а уже страшно ходить в лесу: по деревьям царапаются и хватаются за сучья некрещеные дети, рыдают, хохочут, катятся клубом по дорогам и в широкой крапиве".Александра Баркова в книге "Славянские мифы от Велеса до Мокоши" отмечает, что духу нерожденного ребенка посвящена сказка "Колобок".&quot;Это сложный образ. Он несет в себе смертоносные силы, будучи духом неупокоенного мертвеца, и при этом он хлеб — самое святое и чистое, что есть. Но ведет он себя хорошо: сразу покидает мир людей и катится в потусторонний мир, символ которого — лес&quot;, —пишет исследовательница.Кстати, Колобок не имел ни рук, ни ног, но умел очень звонко петь. Другой сказкой о потустороннем ребенке Баркова называет "Снегурочку".У предков были еще две оригинальных фобии — страх бани и кукушек. Баню считали местом нечистым, куда нельзя приходить после полуночи. Люди оставляли там грязь, а перед входом снимали крест. Там гадали и рожали. Существовало поверье, что кукушка может сделать человека безумным, если сядет ему на голову. Страх этот давно забыт, но фразу "кукуха слетела" в русском языке используют до сих пор.Три генеральных страхаАвтор городского фэнтези Надя Сова выделяет три базовых и вечных страха.&quot;Это смерть, голод и забвение. Люди боятся того, что не могут контролировать. Кикимора, игоша, домовой — все они иллюстрируют смерть. Куда ни посмотри, все упирается в попытки победить ее или хотя бы сделать союзником, а не врагом. Сейчас страх голода почти не беспокоит, он еще остался, но точечно. Куда больше люди боятся забвения, пытаются оставить какой-то след, хотя бы в тех же соцсетях&quot;, — говорит писательница.К этим базовым страхам добавляются новые, отмечает Сова.Боязнь болезней Художница, куратор, декан колледжа журналистики и издательского дела МКИК Евгения Стерлягова в соавторстве с Женей Шарвиной создала большой выставочный проект "Антология русской хтони" — более 40 художников работали с темой пугающего, жуткого.&quot;Тут встречались и русалки, и оборотни, черные мухоморы, различные гости из мира нави. Подтекстом читался страх войн, апокалипсиса, разрозненности и потери корней, страх потери контроля над повседневностью, обнищания в глобальном смысле слова&quot;, — отмечает Стерлягова.Страх потери контроля, утраты воли прослеживается в медиаработе художника Михаила Максимова New Game Is Over (выставка "Чародеи") — это компьютерная игра, дурной сон, из которого выйти нельзя, но можно сделать только хуже. Центральный образ — бьющаяся в конвульсиях марионетка, за которой без всякой жалости наблюдают некие люди.Еще один страх — потеря границ. Его можно прочесть в работе художника Славы Нестерова "Торот". Фактически это огромная настенная раскраска по мотивам русских сказок в стиле иллюстраций Ивана Билибина, где очертания человеческих фигур переходят в силуэты невиданных растений и животных.Боязнь болезней после пандемии только усилилась. Проект "Кабинет редкостей" художника Руслана Поланина демонстрирует не только ритуальные фигурки демонов и божков, языческие алтари, но и огромные споры грибов, мох и почву, которая стала вместилищем бактерий и опасных микроорганизмов.Может казаться, что новые технологии должны уничтожить ужас человека перед природой и неведомым. Но наоборот. Инсталляция Birch медиахудожника Надежды Бахшиевой и композитора Анны Поспеловой посвящена экспериментам секретной лаборатории, которая оживляет русалок. Пусть приходит серенький волчокПоэт Александр Блок говорил: "Мир страшен — напиши об этом". Попытка осмыслить ужас через творчество — вид психотерапии.&quot;Тьма — невежество или заблуждение. Потаенный ужас, страх смерти, подземные хтонические боги — то, чего должны бояться все &quot;живые и мыслящие&quot;. Искусство может приоткрыть тайну, сделав задачу понятнее, обыденнее. И в итоге — скучнее, что, в свою очередь, совсем нивелирует страх&quot;, — уверен художник Юрий Отинов.Жуткие истории позволяют человеку пережить травмирующую ситуацию, научиться справляться с ней, дают эмоциональную разрядку без ущерба для здоровья, выброс адреналина. При этом можно регулировать "градус ужасного". Преодолевая страшное, мы становимся сильнее и ощущаем себя живыми, отмечает Татьяна Мастрюкова, писательница, автор книги "Болотница" и других произведений на мистическую тему.Журналист и исследователь, автор канала "Мордовские сказки" Лидия Платнер считает, что страшные истории необходимы как прививка от фобий.&quot;Из-за того, что все с детства уже знакомы с чувством страха благодаря сказкам и мифам, мы с возрастом учимся их перебарывать. Ведь рано или поздно понадобится зайти в темную комнату, чтобы включить свет, или же лечь на краю, и пусть этот серенький волчок уже придет&quot;, — говорит Платнер.Искусство помогает "вытащить", проговорить и сублимировать наши эмоции и чувства, поясняет Евгения Стерлягова.Моделируя сюжет, включая в него потусторонних сущностей, автор может превратить враждебные силы в дружественные человеку.&quot;Я очень много пишу про смерть, пытаюсь сделать то же самое, что наши предки, — перевести ее из иррационального, неуправляемого страха в союзники&quot;, — признается Надя Сова.Авторы Birch предлагают зрителю проникнуться к нежити сочувствием. Руслан Поланин заключает жуткие дары природы в стеклянные колбы и украшает ими интерьер комнаты.И конечно, из страшного и неизведанного можно сделать красивое. Слава Нестеров в проекте "Песни" превращает образы зловещих лесных тварей в резные гармоничные арт-объекты.А "слетевшую кукушку", возможно, стоит просто покормить.
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Татьяна Рыжкова
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россия, иван билибин (художник), александр блок (поэт), стиль жизни, психология
Культура, Россия, Иван Билибин (художник), Александр Блок (поэт), Стиль жизни, Психология

Смерть, голод, забвение: чего еще веками боятся русские

© Public domain/Иван Билибин (1934)Домовой
Домовой
© Public domain/Иван Билибин (1934)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Художники и писатели любят работать с темой страха: сейчас в столичном "ГЭС-2" демонстрируется экспозиция "Чародеи", в 2022 году в Москве и Санкт-Петербурге прошла выставка "Явь и Навь", а книжные магазины полны хорроров и мистических фэнтези. Чего боялись русские с давних времен — в материале РИА Новости.

Дети, баня и птица на голове

Страх за детей, с которыми может "что-то случиться", в 2023-м у россиян на первом месте, сообщает РБК. Корни здесь древние — в славянской мифологии много младенцев и подростков, которые погибают и возвращаются в мир безобразной нежитью.
Например, игоша — нежеланный ребенок, умерший без крещения и похороненный не на кладбище. Предки представляли его младенцем без рук и ног, но с очень громким голосом. Кстати, в знаменитой компьютерной игре "Ведьмак" игоша — отвратительное чудовище, которое крайне сложно победить.
© Мика ПлутицкаяМика Плутицкая. "Девочка, с которой ничего не случится"
Мика Плутицкая. Девочка с которой ничего не случится
© Мика Плутицкая
Мика Плутицкая. "Девочка, с которой ничего не случится"
Славяне верили, что некрещеные дети после смерти могут превратиться в мавок (русалок) и леших. Гоголь так описывает их в повести "Страшная месть": "В час, когда вечерняя заря тухнет, еще не являются звезды, не горит месяц, а уже страшно ходить в лесу: по деревьям царапаются и хватаются за сучья некрещеные дети, рыдают, хохочут, катятся клубом по дорогам и в широкой крапиве".
Александра Баркова в книге "Славянские мифы от Велеса до Мокоши" отмечает, что духу нерожденного ребенка посвящена сказка "Колобок".
«

"Это сложный образ. Он несет в себе смертоносные силы, будучи духом неупокоенного мертвеца, и при этом он хлеб — самое святое и чистое, что есть. Но ведет он себя хорошо: сразу покидает мир людей и катится в потусторонний мир, символ которого — лес", —пишет исследовательница.

© предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского Большого театра куколСцена из спектакля "Колобок" Санкт-Петербургского Большого театра кукол
Сцена из спектакля Колобок Санкт-Петербургского Большого театра кукол
© предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского Большого театра кукол
Сцена из спектакля "Колобок" Санкт-Петербургского Большого театра кукол
Кстати, Колобок не имел ни рук, ни ног, но умел очень звонко петь. Другой сказкой о потустороннем ребенке Баркова называет "Снегурочку".
У предков были еще две оригинальных фобии — страх бани и кукушек. Баню считали местом нечистым, куда нельзя приходить после полуночи. Люди оставляли там грязь, а перед входом снимали крест. Там гадали и рожали.
© Fotolia / Volodymyr KucherenkoКукушка
Кукушка - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Fotolia / Volodymyr Kucherenko
Кукушка
Существовало поверье, что кукушка может сделать человека безумным, если сядет ему на голову. Страх этот давно забыт, но фразу "кукуха слетела" в русском языке используют до сих пор.

Три генеральных страха

Автор городского фэнтези Надя Сова выделяет три базовых и вечных страха.
© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой/Анасасия МолчановаПерформанс в Зверевском центре Анны Bobro "Причитание"
Перформанс в Зверевском центре Анны Bobro Причитание
Перформанс в Зверевском центре Анны Bobro "Причитание"
© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой/Анасасия Молчанова
1 из 3
© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой/Анасасия Молчанова

Перформанс Анны Bobro "Причитание"

Перформанс в Зверевском центре Анны Bobro Причитание

Перформанс Анны Bobro "Причитание"

© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой/Анасасия Молчанова
2 из 3
© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой/Анасасия Молчанова

Перформанс "Причитание"

Перформанс в Зверевском центре Анны Bobro Причитание

Перформанс "Причитание"

© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой/Анасасия Молчанова
3 из 3
Перформанс в Зверевском центре Анны Bobro "Причитание"
© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой/Анасасия Молчанова
1 из 3

Перформанс Анны Bobro "Причитание"

© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой/Анасасия Молчанова
2 из 3

Перформанс "Причитание"

© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой/Анасасия Молчанова
3 из 3
«

"Это смерть, голод и забвение. Люди боятся того, что не могут контролировать. Кикимора, игоша, домовой — все они иллюстрируют смерть. Куда ни посмотри, все упирается в попытки победить ее или хотя бы сделать союзником, а не врагом. Сейчас страх голода почти не беспокоит, он еще остался, но точечно. Куда больше люди боятся забвения, пытаются оставить какой-то след, хотя бы в тех же соцсетях", — говорит писательница.

К этим базовым страхам добавляются новые, отмечает Сова.

Боязнь болезней

© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой/CliriqФото с выставки "Антология хтони"
Фото с выставки Антология хтони - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой/Cliriq
Фото с выставки "Антология хтони"
Художница, куратор, декан колледжа журналистики и издательского дела МКИК Евгения Стерлягова в соавторстве с Женей Шарвиной создала большой выставочный проект "Антология русской хтони" — более 40 художников работали с темой пугающего, жуткого.
«

"Тут встречались и русалки, и оборотни, черные мухоморы, различные гости из мира нави. Подтекстом читался страх войн, апокалипсиса, разрозненности и потери корней, страх потери контроля над повседневностью, обнищания в глобальном смысле слова", — отмечает Стерлягова.

© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой/CliriqФото с выставки "Антология хтони"
Фото с выставки Антология хтони
Фото с выставки "Антология хтони"
© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой/Cliriq
1 из 5
© Фото : предоставлено Евгенией СтерляговойАнна Раевская, фото с выставки "Антология хтони"
Анна Раевская, фото с выставки Антология хтони
Анна Раевская, фото с выставки "Антология хтони"
© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой
2 из 5
© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой

Анна Раевская, выставка "Антология хтони"

Анна Раевская, фото с выставки Антология хтони

Анна Раевская, выставка "Антология хтони"

© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой
3 из 5
© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой

Анна Раевская, "Антология хтони"

Анна Раевская, фото с выставки Антология хтони

Анна Раевская, "Антология хтони"

© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой
4 из 5
© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой

Выставка "Антология хтони"

Анна Раевская, фото с выставки Антология хтони

Выставка "Антология хтони"

© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой
5 из 5
Фото с выставки "Антология хтони"
© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой/Cliriq
1 из 5
Анна Раевская, фото с выставки "Антология хтони"
© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой
2 из 5

Анна Раевская, выставка "Антология хтони"

© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой
3 из 5

Анна Раевская, "Антология хтони"

© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой
4 из 5

Выставка "Антология хтони"

© Фото : предоставлено Евгенией Стерляговой
5 из 5
Страх потери контроля, утраты воли прослеживается в медиаработе художника Михаила Максимова New Game Is Over (выставка "Чародеи") — это компьютерная игра, дурной сон, из которого выйти нельзя, но можно сделать только хуже. Центральный образ — бьющаяся в конвульсиях марионетка, за которой без всякой жалости наблюдают некие люди.
Еще один страх — потеря границ. Его можно прочесть в работе художника Славы Нестерова "Торот". Фактически это огромная настенная раскраска по мотивам русских сказок в стиле иллюстраций Ивана Билибина, где очертания человеческих фигур переходят в силуэты невиданных растений и животных.
Боязнь болезней после пандемии только усилилась. Проект "Кабинет редкостей" художника Руслана Поланина демонстрирует не только ритуальные фигурки демонов и божков, языческие алтари, но и огромные споры грибов, мох и почву, которая стала вместилищем бактерий и опасных микроорганизмов.
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Выставка "Чародеи", проект "Кабинет редкостей" Руслана Поланина

Выставка Чародеи, проект Кабинет-редкостей Руслана Поланина

Выставка "Чародеи", проект "Кабинет редкостей" Руслана Поланина

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 5
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Проект "Кабинет редкостей" Руслана Поланина

Проект Кабинет-редкостей Руслана-Поланина

Проект "Кабинет редкостей" Руслана Поланина

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 5
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Проект "Кабинет редкостей"

Проект Кабинет-редкостей Руслана Поланина

Проект "Кабинет редкостей"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
3 из 5
© Фото : Руслан ПоланинРуслан Поланин. "Кабинет редкостей"
Руслан Поланин. Кабинет редкостей
Руслан Поланин. "Кабинет редкостей"
© Фото : Руслан Поланин
4 из 5
© Фото : Руслан Поланин

"Кабинет редкостей"

Руслан Поланин. Кабинет редкостей

"Кабинет редкостей"

© Фото : Руслан Поланин
5 из 5

Выставка "Чародеи", проект "Кабинет редкостей" Руслана Поланина

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 5

Проект "Кабинет редкостей" Руслана Поланина

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 5

Проект "Кабинет редкостей"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
3 из 5
Руслан Поланин. "Кабинет редкостей"
© Фото : Руслан Поланин
4 из 5

"Кабинет редкостей"

© Фото : Руслан Поланин
5 из 5
Может казаться, что новые технологии должны уничтожить ужас человека перед природой и неведомым. Но наоборот. Инсталляция Birch медиахудожника Надежды Бахшиевой и композитора Анны Поспеловой посвящена экспериментам секретной лаборатории, которая оживляет русалок.

Пусть приходит серенький волчок

Поэт Александр Блок говорил: "Мир страшен — напиши об этом". Попытка осмыслить ужас через творчество — вид психотерапии.
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Репродукция рисунка Ивана Билибина "Баба-яга в своей ступе" (1899 год)

Репродукция рисунка Ивана Билибина Баба-Яга в своей ступе (1899 год)

Репродукция рисунка Ивана Билибина "Баба-яга в своей ступе" (1899 год)

© РИА Новости
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1 из 5
© РИА Новости / Б. Колесников | Перейти в медиабанк

Репродукция иллюстрации к русской народной сказке "Морозко" работы художника Ивана Яковлевича Билибина

Репродукция иллюстрации к русской народной сказке Морозко работы художника Ивана Яковлевича Билибина

Репродукция иллюстрации к русской народной сказке "Морозко" работы художника Ивана Яковлевича Билибина

© РИА Новости / Б. Колесников
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2 из 5
© РИА Новости / А. Свердлов | Перейти в медиабанк

Репродукция иллюстрации к сказке "Царевна-лягушка". Художник Иван Билибин

Репродукция иллюстрации к сказке Царевна-лягушка. Художник Иван Билибин

Репродукция иллюстрации к сказке "Царевна-лягушка". Художник Иван Билибин

© РИА Новости / А. Свердлов
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© РИА Новости / Владимир Вдовин | Перейти в медиабанк

Репродукция иллюстрации художника Ивана Яковлевича Билибина к русской сказке "Марья Моревна" из сборника "Народные русские сказки" А. Афанасьева

Репродукция иллюстрации художника Ивана Яковлевича Билибина к русской сказке Марья Моревна из сборника Народные русские сказки А. Афанасьева

Репродукция иллюстрации художника Ивана Яковлевича Билибина к русской сказке "Марья Моревна" из сборника "Народные русские сказки" А. Афанасьева

© РИА Новости / Владимир Вдовин
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4 из 5
© РИА Новости / Б. Колесников | Перейти в медиабанк

Репродукция иллюстрации к былине о Микуле Селяниновиче работы художника Ивана Яковлевича Билибина

Репродукция иллюстрации к былине о Микуле Селяниновиче работы художника Ивана Яковлевича Билибина

Репродукция иллюстрации к былине о Микуле Селяниновиче работы художника Ивана Яковлевича Билибина

© РИА Новости / Б. Колесников
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5 из 5

Репродукция рисунка Ивана Билибина "Баба-яга в своей ступе" (1899 год)

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 5

Репродукция иллюстрации к русской народной сказке "Морозко" работы художника Ивана Яковлевича Билибина

© РИА Новости / Б. Колесников
Перейти в медиабанк
2 из 5

Репродукция иллюстрации к сказке "Царевна-лягушка". Художник Иван Билибин

© РИА Новости / А. Свердлов
Перейти в медиабанк
3 из 5

Репродукция иллюстрации художника Ивана Яковлевича Билибина к русской сказке "Марья Моревна" из сборника "Народные русские сказки" А. Афанасьева

© РИА Новости / Владимир Вдовин
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4 из 5

Репродукция иллюстрации к былине о Микуле Селяниновиче работы художника Ивана Яковлевича Билибина

© РИА Новости / Б. Колесников
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5 из 5
«

"Тьма — невежество или заблуждение. Потаенный ужас, страх смерти, подземные хтонические боги — то, чего должны бояться все "живые и мыслящие". Искусство может приоткрыть тайну, сделав задачу понятнее, обыденнее. И в итоге — скучнее, что, в свою очередь, совсем нивелирует страх", — уверен художник Юрий Отинов.

© Public domainКикимора. Рисунок Ивана Билибина. 1934 год
Кикимора. Рисунок Ивана Билибина. 1934 год
© Public domain
Кикимора. Рисунок Ивана Билибина. 1934 год
Жуткие истории позволяют человеку пережить травмирующую ситуацию, научиться справляться с ней, дают эмоциональную разрядку без ущерба для здоровья, выброс адреналина. При этом можно регулировать "градус ужасного". Преодолевая страшное, мы становимся сильнее и ощущаем себя живыми, отмечает Татьяна Мастрюкова, писательница, автор книги "Болотница" и других произведений на мистическую тему.
Журналист и исследователь, автор канала "Мордовские сказки" Лидия Платнер считает, что страшные истории необходимы как прививка от фобий.
«

"Из-за того, что все с детства уже знакомы с чувством страха благодаря сказкам и мифам, мы с возрастом учимся их перебарывать. Ведь рано или поздно понадобится зайти в темную комнату, чтобы включить свет, или же лечь на краю, и пусть этот серенький волчок уже придет", — говорит Платнер.

Искусство помогает "вытащить", проговорить и сублимировать наши эмоции и чувства, поясняет Евгения Стерлягова.
Моделируя сюжет, включая в него потусторонних сущностей, автор может превратить враждебные силы в дружественные человеку.
«

"Я очень много пишу про смерть, пытаюсь сделать то же самое, что наши предки, — перевести ее из иррационального, неуправляемого страха в союзники", — признается Надя Сова.

Авторы Birch предлагают зрителю проникнуться к нежити сочувствием. Руслан Поланин заключает жуткие дары природы в стеклянные колбы и украшает ими интерьер комнаты.
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"Слава Нестеров. "Песнь 1. Великий сон"
Слава Нестеров. Песнь 1. Великий сон
Слава Нестеров. "Песнь 1. Великий сон"
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"
1 из 4
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Выставка "Чародеи". Слава Нестеров "Восемь песен". Фрагмент

Выставка Чародеи. Слава-Нестеров Восемь песен. Фрагмент

Выставка "Чародеи". Слава Нестеров "Восемь песен". Фрагмент

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 4
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Выставка "Чародеи". Слава Нестеров "Восемь песен"

Выставка Чародеи .Слава-Нестеров Восемь-песен

Выставка "Чародеи". Слава Нестеров "Восемь песен"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
3 из 4
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"Слава Нестеров. "Песнь 3. Видение"
Слава Нестеров. Песнь 3. Видение
Слава Нестеров. "Песнь 3. Видение"
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"
4 из 4
Слава Нестеров. "Песнь 1. Великий сон"
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"
1 из 4

Выставка "Чародеи". Слава Нестеров "Восемь песен". Фрагмент

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 4

Выставка "Чародеи". Слава Нестеров "Восемь песен"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
3 из 4
Слава Нестеров. "Песнь 3. Видение"
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"
4 из 4
И конечно, из страшного и неизведанного можно сделать красивое. Слава Нестеров в проекте "Песни" превращает образы зловещих лесных тварей в резные гармоничные арт-объекты.
А "слетевшую кукушку", возможно, стоит просто покормить.
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