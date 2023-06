https://ria.ru/20230605/strakhi-1874717036.html

Смерть, голод, забвение: чего еще веками боятся русские

Смерть, голод, забвение: чего еще веками боятся русские

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Художники и писатели любят работать с темой страха: сейчас в столичном "ГЭС-2" демонстрируется экспозиция "Чародеи", в 2022 году в Москве и Санкт-Петербурге прошла выставка "Явь и Навь", а книжные магазины полны хорроров и мистических фэнтези. Чего боялись русские с давних времен — в материале РИА Новости.Дети, баня и птица на голове Страх за детей, с которыми может "что-то случиться", в 2023-м у россиян на первом месте, сообщает РБК. Корни здесь древние — в славянской мифологии много младенцев и подростков, которые погибают и возвращаются в мир безобразной нежитью.Например, игоша — нежеланный ребенок, умерший без крещения и похороненный не на кладбище. Предки представляли его младенцем без рук и ног, но с очень громким голосом. Кстати, в знаменитой компьютерной игре "Ведьмак" игоша — отвратительное чудовище, которое крайне сложно победить.Славяне верили, что некрещеные дети после смерти могут превратиться в мавок (русалок) и леших. Гоголь так описывает их в повести "Страшная месть": "В час, когда вечерняя заря тухнет, еще не являются звезды, не горит месяц, а уже страшно ходить в лесу: по деревьям царапаются и хватаются за сучья некрещеные дети, рыдают, хохочут, катятся клубом по дорогам и в широкой крапиве".Александра Баркова в книге "Славянские мифы от Велеса до Мокоши" отмечает, что духу нерожденного ребенка посвящена сказка "Колобок"."Это сложный образ. Он несет в себе смертоносные силы, будучи духом неупокоенного мертвеца, и при этом он хлеб — самое святое и чистое, что есть. Но ведет он себя хорошо: сразу покидает мир людей и катится в потусторонний мир, символ которого — лес", —пишет исследовательница.Кстати, Колобок не имел ни рук, ни ног, но умел очень звонко петь. Другой сказкой о потустороннем ребенке Баркова называет "Снегурочку".У предков были еще две оригинальных фобии — страх бани и кукушек. Баню считали местом нечистым, куда нельзя приходить после полуночи. Люди оставляли там грязь, а перед входом снимали крест. Там гадали и рожали. Существовало поверье, что кукушка может сделать человека безумным, если сядет ему на голову. Страх этот давно забыт, но фразу "кукуха слетела" в русском языке используют до сих пор.Три генеральных страхаАвтор городского фэнтези Надя Сова выделяет три базовых и вечных страха."Это смерть, голод и забвение. Люди боятся того, что не могут контролировать. Кикимора, игоша, домовой — все они иллюстрируют смерть. Куда ни посмотри, все упирается в попытки победить ее или хотя бы сделать союзником, а не врагом. Сейчас страх голода почти не беспокоит, он еще остался, но точечно. Куда больше люди боятся забвения, пытаются оставить какой-то след, хотя бы в тех же соцсетях", — говорит писательница.К этим базовым страхам добавляются новые, отмечает Сова.Боязнь болезней Художница, куратор, декан колледжа журналистики и издательского дела МКИК Евгения Стерлягова в соавторстве с Женей Шарвиной создала большой выставочный проект "Антология русской хтони" — более 40 художников работали с темой пугающего, жуткого."Тут встречались и русалки, и оборотни, черные мухоморы, различные гости из мира нави. Подтекстом читался страх войн, апокалипсиса, разрозненности и потери корней, страх потери контроля над повседневностью, обнищания в глобальном смысле слова", — отмечает Стерлягова.Страх потери контроля, утраты воли прослеживается в медиаработе художника Михаила Максимова New Game Is Over (выставка "Чародеи") — это компьютерная игра, дурной сон, из которого выйти нельзя, но можно сделать только хуже. Центральный образ — бьющаяся в конвульсиях марионетка, за которой без всякой жалости наблюдают некие люди.Еще один страх — потеря границ. Его можно прочесть в работе художника Славы Нестерова "Торот". Фактически это огромная настенная раскраска по мотивам русских сказок в стиле иллюстраций Ивана Билибина, где очертания человеческих фигур переходят в силуэты невиданных растений и животных.Боязнь болезней после пандемии только усилилась. Проект "Кабинет редкостей" художника Руслана Поланина демонстрирует не только ритуальные фигурки демонов и божков, языческие алтари, но и огромные споры грибов, мох и почву, которая стала вместилищем бактерий и опасных микроорганизмов.Может казаться, что новые технологии должны уничтожить ужас человека перед природой и неведомым. Но наоборот. Инсталляция Birch медиахудожника Надежды Бахшиевой и композитора Анны Поспеловой посвящена экспериментам секретной лаборатории, которая оживляет русалок. Пусть приходит серенький волчокПоэт Александр Блок говорил: "Мир страшен — напиши об этом". Попытка осмыслить ужас через творчество — вид психотерапии."Тьма — невежество или заблуждение. Потаенный ужас, страх смерти, подземные хтонические боги — то, чего должны бояться все "живые и мыслящие". Искусство может приоткрыть тайну, сделав задачу понятнее, обыденнее. И в итоге — скучнее, что, в свою очередь, совсем нивелирует страх", — уверен художник Юрий Отинов.Жуткие истории позволяют человеку пережить травмирующую ситуацию, научиться справляться с ней, дают эмоциональную разрядку без ущерба для здоровья, выброс адреналина. При этом можно регулировать "градус ужасного". Преодолевая страшное, мы становимся сильнее и ощущаем себя живыми, отмечает Татьяна Мастрюкова, писательница, автор книги "Болотница" и других произведений на мистическую тему.Журналист и исследователь, автор канала "Мордовские сказки" Лидия Платнер считает, что страшные истории необходимы как прививка от фобий."Из-за того, что все с детства уже знакомы с чувством страха благодаря сказкам и мифам, мы с возрастом учимся их перебарывать. Ведь рано или поздно понадобится зайти в темную комнату, чтобы включить свет, или же лечь на краю, и пусть этот серенький волчок уже придет", — говорит Платнер.Искусство помогает "вытащить", проговорить и сублимировать наши эмоции и чувства, поясняет Евгения Стерлягова.Моделируя сюжет, включая в него потусторонних сущностей, автор может превратить враждебные силы в дружественные человеку."Я очень много пишу про смерть, пытаюсь сделать то же самое, что наши предки, — перевести ее из иррационального, неуправляемого страха в союзники", — признается Надя Сова.Авторы Birch предлагают зрителю проникнуться к нежити сочувствием. Руслан Поланин заключает жуткие дары природы в стеклянные колбы и украшает ими интерьер комнаты.И конечно, из страшного и неизведанного можно сделать красивое. Слава Нестеров в проекте "Песни" превращает образы зловещих лесных тварей в резные гармоничные арт-объекты.А "слетевшую кукушку", возможно, стоит просто покормить.

