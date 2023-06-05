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СМИ: Запад боится следующего шага России в ключевом регионе - РИА Новости, 05.06.2023
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10:38 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/strakh-1876173145.html
СМИ: Запад боится следующего шага России в ключевом регионе
СМИ: Запад боится следующего шага России в ключевом регионе - РИА Новости, 05.06.2023
СМИ: Запад боится следующего шага России в ключевом регионе
Западные страны опасаются, что Россия может усилить свое влияние в Арктике и получить свободный доступ к богатым природным ресурсам этого региона, сообщает The... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:38
2023-06-05T10:38
в мире
россия
арктика
китай
арктический совет
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Западные страны опасаются, что Россия может усилить свое влияние в Арктике и получить свободный доступ к богатым природным ресурсам этого региона, сообщает The Financial Times.&quot;Беспокойство вызывает тот факт, что Россия и Китай могут создать свой собственный аналог Арктического совета&quot;, — говорится в материале.Семь западных стран-участниц организации обеспокоены тем, что их решение прекратить сотрудничество с Россией из-за конфликта на Украине может обернуться боком, поскольку оно позволит Москве свободно действовать в регионе и наладить более тесные связи с Китаем для его развития.&quot;С одной стороны, наши задачи в Арктике не имеет особого смысла без России. На ее долю приходится 40 процентов территории Арктики. С другой стороны, сейчас мы не можем сотрудничать с Россией. Вот с чем мы мучаемся&quot;, — посетовали дипломаты стран-участниц совета.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
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в мире, россия, арктика, китай, арктический совет
В мире, Россия, Арктика, Китай, Арктический совет
СМИ: Запад боится следующего шага России в ключевом регионе

Financial Times: Запад боится распространения влияния России в Арктике

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкОдин из островов архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане
Один из островов архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Один из островов архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Западные страны опасаются, что Россия может усилить свое влияние в Арктике и получить свободный доступ к богатым природным ресурсам этого региона, сообщает The Financial Times.
«

"Беспокойство вызывает тот факт, что Россия и Китай могут создать свой собственный аналог Арктического совета", — говорится в материале.

Семь западных стран-участниц организации обеспокоены тем, что их решение прекратить сотрудничество с Россией из-за конфликта на Украине может обернуться боком, поскольку оно позволит Москве свободно действовать в регионе и наладить более тесные связи с Китаем для его развития.
«

"С одной стороны, наши задачи в Арктике не имеет особого смысла без России. На ее долю приходится 40 процентов территории Арктики. С другой стороны, сейчас мы не можем сотрудничать с Россией. Вот с чем мы мучаемся", — посетовали дипломаты стран-участниц совета.

Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
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